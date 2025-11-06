姜河那、金英光、車銀優：年度最瘋喜劇電影《放飛旅行團》蟬聯票房冠軍一週！掀起韓國爆笑浪潮

由姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫、韓善化主演的喜劇電影《放飛旅行團》（港譯：世一旅行團）穩坐韓國票房冠軍寶座！成為近期最熱門的電影話題。

根據韓國電影振興委員會整合電算網5日公開的資料顯示，《放飛旅行團》（導演：南大中）在11月4日吸引了23,991名觀眾入場，以壓倒性人氣奪得當日票房冠軍，目前累積觀影人數達41萬7973人。



凡事追求極限的瘋狂執著男「泰正」（姜河那 飾）、性格像光一樣直衝到底的天真男「道振」（金英光 飾）、夢想成為世界級DJ的帥哥「延民」（車銀優 飾）、厭學到練成睜眼睡覺技能的怪咖「金福」（姜泳錫 飾），以及從小只看著泰正一人、傻氣又可愛的「鈺心」（韓善化 飾）──「死黨五人組」首次踏上海外旅行，展開一場笑料百出的瘋狂冒險喜劇。



韓國票房第二名則是《劇場版鏈鋸人：蕾賽篇》，第三名是《8號出口》。

曾創下217萬觀影人次紀錄、口碑與票房雙收的《30日》導演南大中，再度攜手有「票房保證」之稱的百想藝術大賞視帝姜河那，共同打造這部年度喜劇新作！這一回，他們將故事聚焦在五位從小一起長大、認識超過24年的死黨，描述他們首度出國的旅行內容，卻一路脫軌成為「災難之旅」的爆笑故事。這五個人湊在一起，不但笑料加倍，更將把常識通通打包扔掉，展開一場充滿意外與歡笑的瘋狂旅程！



