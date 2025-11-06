姜河那、金英光、车银优：年度最疯喜剧电影《放飞旅行团》蝉联票房冠军一周！掀起韩国爆笑浪潮

由姜河那、金英光、车银优、姜泳锡、韩善化主演的喜剧电影《放飞旅行团》（港译：世一旅行团）稳坐韩国票房冠军宝座！成为近期最热门的电影话题。

根据韩国电影振兴委员会整合电算网5日公开的资料显示，《放飞旅行团》（导演：南大中）在11月4日吸引了23,991名观众入场，以压倒性人气夺得当日票房冠军，目前累积观影人数达41万7973人。



凡事追求极限的疯狂执著男「泰正」（姜河那 饰）、性格像光一样直冲到底的天真男「道振」（金英光 饰）、梦想成为世界级DJ的帅哥「延民」（车银优 饰）、厌学到练成睁眼睡觉技能的怪咖「金福」（姜泳锡 饰），以及从小只看著泰正一人、傻气又可爱的「钰心」（韩善化 饰）――「死党五人组」首次踏上海外旅行，展开一场笑料百出的疯狂冒险喜剧。



韩国票房第二名则是《剧场版链锯人：蕾赛篇》，第三名是《8号出口》。

曾创下217万观影人次纪录、口碑与票房双收的《30日》导演南大中，再度携手有「票房保证」之称的百想艺术大赏视帝姜河那，共同打造这部年度喜剧新作！这一回，他们将故事聚焦在五位从小一起长大、认识超过24年的死党，描述他们首度出国的旅行内容，却一路脱轨成为「灾难之旅」的爆笑故事。这五个人凑在一起，不但笑料加倍，更将把常识通通打包扔掉，展开一场充满意外与欢笑的疯狂旅程！



