《Kpop 獵魔女團》HUNTR/X真人原唱登美國《吉米A咖秀》引爆關注！網讚：感動到哭、狂起雞皮疙瘩

Netflix 熱門動畫《Kpop 獵魔女團》的熱潮持續延燒，為OST〈GOLDEN〉獻聲的3位原唱歌手受邀登上全球舞台，現場演唱展現出壓倒性的超強實力。

美國 NBC 經典節目《吉米A咖秀》（主持人：Jimmy Fallon/吉米法倫）邀請到了電影中女團HUNTR/X的3位原唱——Ejae（魯米）、Audrey Nuna（米拉）、Rei Ami（佐依）。三人以完美合聲演唱了爆紅神曲〈GOLDEN〉，引發現場觀眾熱烈掌聲。





主持人吉米法倫介紹她們為「帶來冠軍神曲舞台的歌手」，現場氣氛高漲。三人化身動畫中虛擬女團「HUNTR/X」的形象前展開表演。



紮實的歌唱實力令人驚豔。特別是Ejae（魯米）完美消化高音部分，身旁Audrey Nuna（米拉）和Rei Ami（佐依）也展現穩定唱功，完美配合。儘管這是三人的首場現場演出，卻展現了絕佳的默契。全球樂迷紛紛讚嘆「低音、和聲都無可挑剔，堪稱歷代級的完美舞台」、「我從開頭就狂起雞皮疙瘩」、「真的感動到讓人好想哭」、「K-pop又跨出了一大步」、「真人的live完全就是next level」。



訪談中，主持人祝賀她們的成功並熱情迎接，還笑稱：「從彩排開始，錄影棚就被擠滿了，我以為披頭四來了呢！」三位歌手表示：「我們仍覺得難以置信，就像夢一樣。每次都得想新的形容詞來形容這份感覺——像是驚艷、美麗、震撼。」

Rei Ami（佐依）更回憶道：「看到一位 5 歲小孩高聲唱著〈GOLDEN〉的時候，我眼淚都快流下來了。」



Audrey Nuna（米拉）則透露：「我從首映會一開始就哭了，特別是在紫菜包飯那一幕。小時候帶紫菜包飯去學校，會怕被人笑，總是躲起來吃。當看到那段故事被搬上大銀幕，真的覺得世界變了。」她補充說：「我想很多韓裔美國人都會感同身受。」





三位歌手目前在美國人氣高漲，陸續收到多個節目邀約。她們所演唱的〈GOLDEN〉依然穩居排行榜頂端。根據 Billboard 最新榜單，該曲蟬聯主榜「Hot 100」第1名，已連續 8 週奪冠。



在 Billboard「Hot 100」上連續 8 週以上登頂的 K-pop 歌曲，僅有 BTS 的〈Butter〉（10週）與〈GOLDEN〉。〈GOLDEN〉自第81名入榜以來，已連續15週留在榜上。





Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞