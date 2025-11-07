BTS柾國又創神話！熱門solo神曲〈Seven〉寫下Spotify單曲「在榜時間最長」的超狂紀錄

全球最強 K-pop solo 誕生！BTS 防彈少年團成員田柾國（Jung Kook）在全球音樂串流平台「Spotify」上繼續刷新驚人紀錄。

根據 Spotify 10月24～30日 的「全球週榜熱門歌曲（Weekly Top Songs Global）」顯示，柾國於 2023 年發行的首張個人出道單曲〈Seven〉以第 75 名位居榜單中段。



〈Seven〉雖然已發行兩年，卻仍比前一週上升 5 個名次，展現出絲毫不減的強勁人氣。



同時，該曲更創下「亞洲 solo 歌手作品史上首例、最長」的 120 週進榜新紀錄，再次證明這首全球爆紅神曲的超強威力。



此外，柾國於 2023 年 11 月推出的首張個人專輯《GOLDEN》也在同期間的 Spotify「全球週榜熱門專輯」中名列第 79 位，展現長期熱銷的穩定實力。《GOLDEN》同樣以「亞洲 solo 歌手專輯史上首例、最長」的 104 週進榜紀錄，與〈Seven〉攜手締造雙重新里程碑。

近期，〈Seven〉在 Spotify 上又創下「亞洲歌手史上首例」突破 26 億次串流的成績，並以全球出道曲中「最短時間」──僅 829 天 就達成了這一紀錄。



《GOLDEN》也以「亞洲 solo 歌手首例」在 Spotify 創下 累積 62 億次 串流的驚人成績，讓柾國再次展現「無限刷新紀錄製造機」的風範。

〈Seven〉目前仍穩居美國權威音樂媒體《Billboard》的主要榜單「Global 200」與「Global（U.S.以外）」中，分別連續在榜 119 週與 120 週，成為「亞洲 solo 歌手史上首例、最長」的傳奇紀錄，充分體現柾國身為「全球超級流行巨星」的非凡影響力。



截至目前，柾國的 Spotify 個人帳號累積總串流量已達 98 億 7000 萬次，成為「亞洲歌手最短時間內」達標，並同時是「K-pop solo 歌手史上首例」。

柾國僅憑一張個人專輯《GOLDEN》，便達成 EAS 銷量 1000 萬張的壯舉，穩坐「歷代 K-pop solo 歌手銷量第一」的王座。

