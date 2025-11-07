「军队会收我，但婚姻不一定」　GD率真告白：想结婚啊，但谁知道会不会成呢？

韩国天团BIGBANG成员G-Dragon（权志龙）最近罕见上节目畅谈近况，坦言「想结婚但不敢保证」，引发网友热议。

GD近日作客了MBC节目《孙石熙的提问们3》，节目中主持人孙石熙问他：「这次活动结束后，作为『人类权志龙』，最想做的事情是什么？」GD笑著回应：「我觉得现在需要一个休止符。」他表示自己在30多岁这个阶段，经历了人生中的一段休息期，「虽然不知道是谁帮我按下这个休止符，但正因为那段时间的休息，才能让我重新开始。」他也感性地说：「如果那时没有好好休息，也许就没办法再和大家见面了。」

被问到人生规划时，GD突然说：「我也想结婚，但不敢保证。 结婚不像当兵那样，有人叫你去、还会收你（笑）。 军队至少会接收你，但结婚可不一定能照自己想的那样。」当孙石熙追问：「那是因为现在没有对象吗？」GD坦率地说：「目前还没有。 我也不是那种『有人叫我去我就去』（你让我娶我就娶）的类型。」GD还透露了看到队友太阳婚后幸福模样时的心声：「太阳已经结婚了，现在是个四岁孩子的爸爸。我去看小孩时，跟他说『我是你爸爸的朋友』，看到自己这样，还觉得很神奇。我也总有一天会成为『爸爸』吧，既期待又有点担心。」



节目中也聊到音乐创作。 孙石熙问他：「有没有特别关注、让你眼睛为之一亮的后辈团体？」GD想了好一会儿，还没回答，孙石熙就笑说：「那就当作没有罗？」GD连忙摇手解释：「不是啦～只是我现在也还在活动中，所以得专注在自己身上。 就算看到不错的后辈，也只能想著『我要更努力』这样（笑）。」

GD还透露自己目前累积的作词作曲作品多达185首，骄傲地说：「这些作品都是从我一开始创作时学到的东西延续下来的。」至於被问到「对作词作曲歌手来说，下一个阶段是什么？」GD表示：「这问题我还在思考，也会一直思考，可能会是我一生的课题吧。」



节目最后，孙石熙提到他过去曾说过「想成为偶像团体的模范答案」，问他现在是否觉得BIGBANG做到了？GD沉思后笑说：「我不确定，我曾想成为模范答案，但后来发现并不是。结论是――我们不是模范答案。」



这番诚实又幽默的回答，也让网友大赞「果然是GD式回答，真诚又有哲学感」、「他真的越来越成熟了」、「其实粉丝也蛮好奇最后他会和什么样的人结婚」等。

