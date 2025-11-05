車銀優軍白期粉絲不孤單！除推出電影新作品外，也事先位粉絲錄製好電話驚喜！

歌手兼演員的臉蛋天才車銀優，雖然目前正入伍服役中，不過連APEC重要的全球國際會議也邀請他擔任司儀，讓粉絲們又能透過活動轉播見到他。而他與姜河那、金英光共同主演的電影《放飛旅行團》也將於11月14日在台正式上映。除此之外，車銀優還提前錄製好了為新專輯宣傳的電話問候，讓粉絲們更加感動。

車銀優所屬公司日前透過官方SNS公開一串文字：「現在打電話來，在聲音消失之前」並留下了一個電話號碼。而大家只要撥打這個號碼就會聽見車銀優的問候：「喂？我是銀優啊，你過得好嗎？」「聽得見我的聲音嗎？我是什麼人啊？我當然是早就提前準備好這些了。我的專輯怎麼樣呢？很期待吧？也請大家多多給予期待。下星期我還會再打來，記得好好吃飯，還有要多想我喔！我想你們。」像是軍中的男友捎來的問候，令粉絲們感到暖心又興奮。



車銀優雖然已在7月正式入伍，成為現役陸軍，但為了縮短無法陪伴粉絲們的空白期間，車銀優將於11月21日發行第二張迷你專輯《ELSE》，雖然他目前正在軍中服役，為了想念著他的粉絲們，車銀優早已提前準備了驚喜，在專輯宣傳發行之際公開。粉絲們聽到了紛紛表示「太令人心動了」「這個驚喜活動也太棒了」「雖然想念又很開心的聲音」。接著他的新電影《放飛旅行團》也即將在台灣跟大家見面，在韓國已經上映，也獲得相當好的票房成績。



