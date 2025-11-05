车银优军白期粉丝不孤单！除推出电影新作品外，也事先位粉丝录制好电话惊喜！

歌手兼演员的脸蛋天才车银优，虽然目前正入伍服役中，不过连APEC重要的全球国际会议也邀请他担任司仪，让粉丝们又能透过活动转播见到他。而他与姜河那、金英光共同主演的电影《放飞旅行团》也将於11月14日在台正式上映。除此之外，车银优还提前录制好了为新专辑宣传的电话问候，让粉丝们更加感动。

车银优所属公司日前透过官方SNS公开一串文字：「现在打电话来，在声音消失之前」并留下了一个电话号码。而大家只要拨打这个号码就会听见车银优的问候：「喂？我是银优啊，你过得好吗？」「听得见我的声音吗？我是什么人啊？我当然是早就提前准备好这些了。我的专辑怎么样呢？很期待吧？也请大家多多给予期待。下星期我还会再打来，记得好好吃饭，还有要多想我喔！我想你们。」像是军中的男友捎来的问候，令粉丝们感到暖心又兴奋。



车银优虽然已在7月正式入伍，成为现役陆军，但为了缩短无法陪伴粉丝们的空白期间，车银优将於11月21日发行第二张迷你专辑《ELSE》，虽然他目前正在军中服役，为了想念著他的粉丝们，车银优早已提前准备了惊喜，在专辑宣传发行之际公开。粉丝们听到了纷纷表示「太令人心动了」「这个惊喜活动也太棒了」「虽然想念又很开心的声音」。接著他的新电影《放飞旅行团》也即将在台湾跟大家见面，在韩国已经上映，也获得相当好的票房成绩。



