澤演在哪裡？玉澤演台中Long Stay到處晃！超Local搭公車、逛市集、喝林柏宏推薦的咖啡

剛宣布結婚的男團2PM成員兼演員的玉澤演，宣布婚訊時人其實在台灣，你們知道嗎？現在也正在台灣，這幾天不曉得到訪台中多少景點了！

玉澤演上月16日現身台北101來台參加某品牌活動，當時便透露會在台灣long stay拍戲。至少從上月25日開始，玉澤演便不吝嗇在IG限時動態透露自己去了，晃遍台中各大景點！



上月25日勤美誠品綠園道「酒祭」、「爵士音樂節」，繼光商店街「大墩鈴蘭通啤酒節」，玉澤演連台中市政府都打卡；29日還體驗搭台中公車，去了林柏宏推薦的Phase Coffee Roasters享用咖啡和甜點；昨（5）日去了彩虹眷村、國美館（國立台灣美術館）、宮原眼科，還被人捕捉在成真咖啡台中審計店喝咖啡休息……不多掩飾加上去了台中人熟悉且常到訪之處，粉絲、網友都覺得玉澤演簡直融入了台中生活，似乎隨處走走就有可能遇見！非常Local啊！



目前尚未知玉澤演拍攝的作品為何，但他標記林柏宏的舉動是否暗示了兩人的合作呢？不過林柏宏去年就曾曬過兩人在澳門某活動的合照，很可能是當時結緣的，林柏宏今年推出的電影《96分鐘》上映時，玉澤演曾留言替他應援呢！看來玉澤演此行台中，曾詢問林柏宏有何推薦呢！



