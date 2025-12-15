張娜拉出道後首次挑戰反派！《模範的士3》公開反派海報：童顏女神變強勢惡女，氣場超強大！

《模範的士3》的主題真的很多元，之前預告出現的 K-POP 將在本週播出！

由李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍主演的 Viu Original 熱門韓劇《模範的士3》（模範計程車3）收視和話題不斷創高，繼笠松將、尹施允、陰問錫之後，「童顏女神」張娜拉將作為第四位反派出擊！



張娜拉飾演前女團成員出身的演藝企劃公司代表「姜珠莉」一角，在成功企業家的面具下，隱藏著扭曲的內心和貪婪，這更是張娜拉演藝生涯中首次挑戰反派角色。

公開的海報中，張娜拉以高級時尚造型吸引人們的視線。但最引人注目的是她令人毛骨悚然的氣場，凝視著某處的眼神非常冰冷，嘴角勾起狡猾的微笑。這也讓人好奇首次挑戰反派的張娜拉會如何詮釋角色？與金道奇（李帝勳 飾）對峙時，又會有什麼樣精彩的表現？之前李帝勳在製作發佈會上，也曾提到張娜拉以完全不同的面貌登場，真的很帥氣，讓人更加期待了！



製作組透露：「即將播出的第9集和第10集，將聚焦在 K-POP 成功背後的各種剝削、甲方霸凌和腐敗現象。通過豐富多樣作品成為『收視保證演員』的張娜拉，她的加入將為這部劇注入了力量。張娜拉顛覆以往善良正直的形象，飾演一位強勢惡女，將是本劇的一大看點，請大家多多期待！」



Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士3》持續熱播中，香港觀眾記得逢星期五、六晚到Viu緊貼進度。

