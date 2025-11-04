人气虚拟男团PLAVE公开全新单曲〈PLBBUU〉概念照，合作三丽鸥可爱爆击！！超级吸粉～

高人气虚拟男团 PLAVE 正式公开了即将在11月10日发行的第二张单曲〈PLBBUU〉团体概念照。此次共释出包含团体与个人共6张照片，成员们以可爱又充满童趣的模样吸引了粉丝的目光。

照片中，成员们以粉色与蓝色为主调，展现出明亮俏皮的氛围；身穿舒适的日常服，摆出富有个性的姿势，整体造型清新可爱。



此外，本次专辑与 Sanrio Korea（韩国三丽鸥） 携手合作，公开的个人概念照也呼应了三丽鸥角色的风格。斑比化身为美乐蒂、银虎为酷洛米、河玟为帕恰狗、诺亚为布丁狗、艺俊则以大耳狗为灵感，透过服装、饰品与贴纸打造出极具个人特色的视觉效果。

而在10月30日透过官方YouTube频道公开的氛围影片（Mood Film），更强化了此次新曲的色彩与概念。影片以清亮的八音盒旋律开场，呈现与先前「Coming Soon」海报相呼应的温馨房间布景，唤起人们对童年回忆与温暖情感的共鸣。影片最后，窗外闪耀的五颗星星象徵著新单曲故事的开始。



另一方面，PLAVE於6月发行的日本出道曲〈Hide and Seek〉（かくれんぼ）证明了其全球影响力，并於9月推出韩语版〈Hide and Seek〉（捉迷藏），登上多个主要音源榜单上位圈。



他们的首场亚洲巡回「DASH: Quantum Leap」以首尔为起点，巡回多个城市，并计画於11月21日与22日在首尔高尺天空巨蛋Sky Dome举行安可场，为这次巡演画下华丽句点。

