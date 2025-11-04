演員呂珍九12月入伍前送給粉絲們的特別禮物！聖水洞快閃店有可能直接遇見本人！

演員呂珍九在上個月曾來台舉辦粉絲見面會，當時他本人也在朗讀親筆寫給粉絲的信中，傳達了今年即將入伍當兵的消息。雖然有點捨不得，但呂珍九仍暖心位粉絲們準備了一份大禮！

11月7日到9日在首爾聖水洞的餐廳Scene，將開設呂珍九專屬快閃店「c'omma」，演員本人也將親自到訪與粉絲們見面。本次活動由粉絲們專用的議人溝通平台HIAND所企劃，也是呂珍九為了回報這段時間不吝給予他許多喜愛的粉絲們，透過快閃店的形式，與粉絲們共同度過美好時光，也想傳達自己的感謝之意。也像這個店名一樣，暫時畫上了逗點，意味著稍作休息期待之後的回歸。



在快閃店中包含了呂珍九一路走來的演技旅程展出，也有充滿真心感受的影片訊息播放在多媒體牆面上，讓大家充滿感動情懷。來到店內的訪客們可以回顧著演員之前的活動，也能親手寫下想留給演員的字句，並且也能用呂珍九專用相框拍攝人生四格照片，多樣化的體驗活動等待粉絲們一起來玩。



其中也包含了呂珍九親自參與設計的周邊商品，粉絲們能夠在現場逛逛，有象徵呂珍九演員的薄荷色，以及用官方粉絲俱樂部名字所製成的鑰匙圈、貼紙、T恤等等限量版本的商品，也有許多演員本人喜愛的單品，相信會引發粉絲們的高度關注。現場也會為粉絲們進行特別的驚喜活動，11月9日將舉辦迷你粉絲簽名會，當日訪問此地的粉絲們將抽出20位幸運粉絲們參與。



同時，在快閃店開幕前，也可以參加透過HIAND應用程式中所進行的照片活動「拍立得拍攝驚喜活動」，在程式中加入訂閱呂珍九，其中將抽出5位能夠直接在快閃店的現場與呂珍九合影拍立得。詳細的活動相關說明與參加辦法也請參考HIAND應用程式。11月7日到9日正在韓國的朋友們，別忘了可到必逛的聖水洞去瞧瞧喔！可能就能遇到呂珍九本人～

