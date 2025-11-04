都敬秀（D.O.）與Company Soosoo合約到期，不再續約！網震驚：嗯？不是本人的公司嗎？

今日（4）Company Soosoo 發表官方立場：「與演員都敬秀（D.O.）的專屬合約已經在近期到期，決定不再續約。」

目前有多家經紀公司都與都敬秀接觸，他正在慎重考慮自己的新公司。雖然合約已經結束，但正在進行中的亞洲巡迴演唱會 「DO it!」的日程還會一起進行，此次巡演將在12月6日和7日於首爾高麗大學花亭體育館落下帷幕。



Company Soosoo 是都敬秀在2023年11月與SM出身的經紀人南敬秀代表共同成立的經紀公司，事實上一直以「都敬秀個人企劃公司」的形式運作。因此不續約的消息傳開，也讓不少人表示：「嗯？？不是本人的公司嗎」、「還以為是個人公司」、「希望能去更好的公司」、「不管去哪裡都會做得很好的人，只是希望去工作做得好的地方」、「比想象的要差嗎？很好奇會去哪裡」、「太好了...那裡工作太差勁了...」等等。

另外，都敬秀在2012年以男團 EXO 出道，2014年通過《沒關係，是愛情啊》開始演藝活動，之後出演電視劇《百日的郎君》，電影《哥哥》，《與神同行》系列《搖擺兒童》等。 即將在5日公開的 Disney+ 原創系列《操控遊戲》飾演偽造證據、設計真兇的雕刻「安耀翰」一角，是他首度挑戰反派角色，期待演技大變身！



