【11月Viu必追看片单】Viu原创韩剧《模范的士3》粉丝瞩目期待！金世正&姜泰伍上演古装版《秘密花园》

一年容易又年尾！2025年即将步入尾声，韩剧战场却丝毫没有降温的迹象。11月韩剧即将迎来一波实力派演员回归的强档新作，从揪心浪漫、热血爽剧到温暖疗愈，题材应有尽有，再次攻占剧迷的追剧清单！香港观众记得做定笔记，准备到Viu尽情煲剧吧！

Viu Original《模范的士3》 Edan加入掀热议

Viu原创大热韩剧《模范的士3》将於11月21日全球首播！本季继续以彩虹运输为主轴，讲述他们以「非常」手法，致力为社会边缘人及受害者实现代理复仇，弥补法律未能伸张的正义。近日《模范的士3》首波预告正式公开，片段中已率先公开MIRROR成员吕爵安（Edan）在剧中饰演国际刑警Michael，更与李帝勋在天台碰面。Edan首次亮相韩剧，以全英文对白交流，预告片中看到他要求李帝勋与国际刑警合作，李则反问对方为何觉得自己会答应；不少爵屎大赞片段甚有电影《无间道》影子，又指对峙画面甚有张力，让人非常期待！



《模范的士》系列於2021年开播后，旋即在韩国内外掀起哄动，该剧不仅数度刷新最高收视纪录，第二季更打破了第一季拿下的好成绩，让电视台立刻宣布开拍第三季！李帝勋的百变演技也是剧集的一大看点，转换自如的演技更为他带来男子最优秀演技奖以及年度大奖的荣誉！Viu Original原创大热韩剧《模范的士3》将於本月21日起在Viu首播，香港观众记得准时搭上彩虹运输，见证李帝勋打击罪恶，支持Edan首次亮相韩剧的时刻！



事实上，Edan本身亦是《模范的士》的剧迷。为宣传剧集，全新Threads帐户「@edan_taxidriver」，将会陆续公开Edan从未曝光的片段，各位「爵屎」记得follow定获得最新资讯！

《月亮在江边流淌》 古装版《秘密花园》

由金世正和姜泰伍主演的全新奇幻爱情韩剧《月亮在江边流淌》讲述因失去挚爱从此失去笑容的冷峻王世子李江（姜泰伍饰），巧遇意外失去记忆且外貌神似亡妻的女摊贩朴达利（金世正饰），两人偶然互换灵魂后展开了将心比心的奇幻浪漫故事。



金世正凭《社内相亲》成为「浪漫爱情韩剧专业户」，谈到首次挑战古装剧时，她坦言非常紧张，为此更特地请教「魂穿剧」大前辈河智苑：「除了要专注研究灵魂互换的设定外，也要练习方言，要怎么把角色呈现得更有趣，这部分让我很紧张！因为河智苑前辈曾在《秘密花园》分饰两角，所以我特地请教她拍摄时的感受，她说与对手的默契最重要，於是我花了很多时间去读剧本找出共鸣。」姜泰伍则表示：「距离上次拍摄古装已经很久了（六年），一开始我有点担心，所以翻看了自己以前的古装作品，以便重新调整语气与节奏。」剧集将於11月7日起逢星期五、六晚上在Viu播出，香港观众届时可紧贴进度。

《第四次恋爱革命》 恋爱新手遇上万人迷

由金曜汉、黄宝凛星主演的全新青春爱情喜剧《第四次恋爱革命》讲述恋爱新手工科生具延山（黄宝凛星饰）与拥有百万粉丝的网红模特儿姜敏学（金曜汉饰）因为校内科系合并政策意外相遇，由此展开一场充满错误与混乱的爆笑浪漫喜剧。



作为韩剧瞩目新星，金曜汉和黄宝凛星早在《学校2021》中相遇，两人的二度合作似是预告更加深厚的化学反应！谈到接拍该剧的契机，金曜汉表示：「第一次看剧本时，就被新颖的题材和轻松的故事情节打动，而且姜敏学这个角色很有魅力，所以我很想尝试一下。」黄宝凛星饰演的具延山则是一个典型的书呆子，虽然学习能力非常卓越，但在她在恋爱方面却一窍不通，对此她笑言：「读剧本时发现当中充满了我喜欢的搞笑元素，真的很有意思！我也很高兴能够再次和金曜汉合作，他本来就是个很好相处的朋友，我们会在很好的氛围中进行拍摄的。」剧集将於11月13日首播。

《第六感City Tour 2》池锡辰重磅加盟

由刘在锡、高庚杓和Mimi主持的户外推理综艺节目《第六感 City Tour 2》载誉归来，今季更邀得「王鼻子」池锡辰重磅加盟，有望带来一番新景象！每集节目由固定成员伙拍嘉宾到访三个地点，其中两处是实际存在的真实地点，另一处则是制作组打造的虚假地点，当中出现的人事物同样非真实存在；成员和嘉宾需要透过「望、闻、问、切」进行推理找出假货！



《换乘恋爱4》 新成员加入有火花

韩国恋综天花板《换乘恋爱4》陷入一轮修罗场后，再度迎来新高潮！新成员李在亨的加入让一众男演出者充满戒备，因为李在亨不但外型貌似男神丁海寅，对答更大方自如，有植直言：「不只是第一印象，他才说出第一句话，我就觉得这个人气势非凡！」最终在亨选择与敏京约会，使敏京成为了节目中唯一一位与所有男演出者约会过的女生！



最新也公布了金宇珍与洪智妍的前度关系，餐厅老板金宇珍和网页设计师智妍在热恋初期常常熬夜约会，可是由於两人因为工作关系难以安排约会，宇珍也因为开店比较忙，最终牺牲了与智妍的约会时间，这使得智妍觉得不受重视而提出分手。



以上话题节目本月纷纷在Viu呈现，香港观众即可安坐家中收看，实现煲剧自由。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻