安畔錫導演新作選角曝光！金所泫＆秋泳愚有望合作治癒系愛情劇《戀愛博士》，韓網評價兩極！

安畔錫導演再加上金所泫和秋泳愚（秋英宇），這個組合大家期待嗎？

新劇《戀愛博士》講是曾是游泳選手，但因爲疾病失去左腿的博士生朴民在，和迷失方向後選擇全新道路的碩士生林有珍之間的浪漫愛情故事。

《戀愛博士》是執導過《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《畢業》等多部姐弟戀作品而聞名安畔錫導演的新作，因此出演陣容也備受關注！目前金所泫和秋泳愚收到出演提案，正在討論中。



金所泫有望飾演「林有珍」一角，在服裝系即將畢業前夕，因捲入學校內的一起事件而錯失研究生的機會。通過朴民在而接觸機器人工程學，並考進機器人工程學碩士課程。雖然對新環境感到陌生，但對朴民在的心意始終堅定。



秋泳愚有望飾演「朴民在」一角，因骨肉瘤失去左腿而失去生活目標，在絕望中遇到機器人工程學後，經過4次挑戰終於考入首爾大學機器人工程學系。雖然表面上裝作若無其事，但是卻懷著「想要戀愛一次」的心願，是個單純又害怕受傷的角色。



而秋泳愚今年因個人生活（關注「脫衣女主播」、使用內容敏感的手機殼）惹出風波，因此報導一公開也在韓網引發熱烈討論。韓網友：「有良心就別演愛情劇了」、「男人做藝人也很容易」、「不是..這麼沒有男演員嗎」、「角色感覺很適合秋泳愚」、「很好奇和所泫的默契」、「不怎麼樣，但總是出來」、「所泫ㅠㅠㅠㅠ」、「我覺得《牽牛和仙女》很好看，很期待」、「沒有帥哥嗎」、「因爲喜歡安畔錫的愛情劇，所以很期待」等等，

