國民初戀男再出擊！「說沒壓力是騙人的！」朴珍榮認了接演新劇負擔很大：必須忘記《未知的首爾》

人氣男團GOT7出身演員朴珍榮，能否憑藉「初戀男神」形象再度創造二連勝佳績，備受粉絲關注！

由JTBC推出的全新金曜劇《依然閃亮》，5日舉辦製作發佈會。 導演金允珍率領主演朴珍榮、金珉周盛裝出席，現場氣氛溫馨熱烈。



《依然閃亮》描繪一群曾經共享兩人世界的青春男女，在彼此成為信念、照亮人生方向的「光芒」過程中，交織出動人的愛情故事。 該劇由執導過《那年，我們的夏天》、《跟你說愛我》的金允珍導演，與電影《春逝》、戲劇《通往機場的路》李淑妍編劇強強聯手，幕後陣容堪稱黃金組合。



朴珍榮劇中飾演能精準看透世界的地鐵駕駛員延泰瑞，金珉周則飾演前任飯店人員、目前是首爾古屋民宿經理的牟恩雅。 劇情講述19歲相遇、20歲分離的兩人，到了30歲再度重逢的虐心羅曼史。

去年才在tvN電視劇《未知的首爾》中以「初戀男神」形象大受歡迎的朴珍榮，對於連續接演浪漫作品是否感到負擔，大方坦言：「說沒有壓力是騙人的。 但我認為，身為演員面對新作品時，最好的心態就是盡可能排除前作的影子。 很感謝大家喜歡之前的角色，但為了新作品，我得放下那些負擔感，盡量冷靜地去面對《依然閃亮》。」



朴珍榮也仔細分析兩部作品的不同之處：「前作比較像是女性角色的成長故事，我只是在其中扮演輔助的角色，跟著一起成長; 但《依然閃亮》是扎扎實實的男女愛情故事，而且是正統療癒系浪漫劇。」他強調這次更專注於角色當下如何反應：「我覺得我們的故事是每個人都可能經歷過的、那些微小卻心動的愛情片段，所以特別努力去抓住那些能引起共鳴的細膩情感。」

