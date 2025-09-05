秋泳愚再惹爭議！手機殼印挑逗圖「成人用品店+女高中生」，韓網嘆：「追蹤脫衣BJ」反省才過不久

演員秋泳愚今年憑《外傷重症中心》《牽牛和仙女》兩部作品獲得好評，卻也接連兩度因個人生活惹出風波，上次是關注「脫衣女主播」，這次則是用了圖案內容敏感的手機殼。

秋泳愚本月1日參加Tom Ford活動時被拍到使用手機，手機殼上的圖案是一名身穿水手服、短裙和堆堆襪的女高中生角色，背景則是標示著「ADULT GOODS」的成人用品店門口，並附有「LOVE MERCI」字樣。 據悉，這是日本秋葉原實際存在的一家成人用品店的店名。



不僅如此，繪製這幅圖的插畫家也被曝光。 該插畫家的IG帳號僅有六百多名追蹤者，手機殼上的圖案是其置頂畫作之一，其他畫作中也多有穿著暴露制服、姿勢挑逗的女高中生角色，進一步引發「性物化」批評。



這件事在韓國網路論壇Theqoo引起大量討論，反響如此劇烈，與秋泳愚不久前的另一個爭議事件擺脫不了干係。

秋泳愚1999年出生、2021年出道，憑藉《玉氏夫人傳》裡的演技獲得好評，在《外傷重症中心》公開後更被視為20代中堅新星。 之後，秋泳愚主演了今年上半年播出的《牽牛和仙女》，再次穩固演技口碑，還有消息稱正在考慮接拍新作《Long Vacation》。 秋泳愚的事業發展十分順利，唯獨私生活問題一再成為絆腳石。

今年初有網友發現秋泳愚的IG帳號追蹤了幾十名以身材暴露為主要內容的女網紅和直播主，以及一名有酒駕鬧事與暴力前科的饒舌歌手，引起爭議後，秋泳愚將關註列表清空，今年2月接受《玉氏夫人傳》採訪時自我反省道：「其實很害怕，因為入行不久，還有很多要學。 既然收穫了比想像中更多的關注和愛護，就會在言行上更加謹慎。」



因此，如今因使用帶有性暗示圖案的手機殼，使秋泳愚再度陷入輿論風暴。 有網友認為，如果是女藝人用印著未成年男生裸露圖案的手機殼，輿論一定更加炸鍋，作為藝人確實應該考慮影響力、謹慎行事，接二連三出現這種事令人感到反感。 也有人認為，秋泳愚的行為並無違法犯罪，沒有必要過度譴責。

