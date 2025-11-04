安畔锡导演新作选角曝光！金所泫＆秋泳愚有望合作治愈系爱情剧《恋爱博士》，韩网评价两极！

安畔锡导演再加上金所泫和秋泳愚（秋英宇），这个组合大家期待吗？

新剧《恋爱博士》讲是曾是游泳选手，但因爲疾病失去左腿的博士生朴民在，和迷失方向后选择全新道路的硕士生林有珍之间的浪漫爱情故事。

《恋爱博士》是执导过《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《春夜》、《毕业》等多部姐弟恋作品而闻名安畔锡导演的新作，因此出演阵容也备受关注！目前金所泫和秋泳愚收到出演提案，正在讨论中。



金所泫有望饰演「林有珍」一角，在服装系即将毕业前夕，因卷入学校内的一起事件而错失研究生的机会。通过朴民在而接触机器人工程学，并考进机器人工程学硕士课程。虽然对新环境感到陌生，但对朴民在的心意始终坚定。



秋泳愚有望饰演「朴民在」一角，因骨肉瘤失去左腿而失去生活目标，在绝望中遇到机器人工程学后，经过4次挑战终於考入首尔大学机器人工程学系。虽然表面上装作若无其事，但是却怀著「想要恋爱一次」的心愿，是个单纯又害怕受伤的角色。



而秋泳愚今年因个人生活（关注「脱衣女主播」、使用内容敏感的手机壳）惹出风波，因此报导一公开也在韩网引发热烈讨论。韩网友：「有良心就别演爱情剧了」、「男人做艺人也很容易」、「不是..这么没有男演员吗」、「角色感觉很适合秋泳愚」、「很好奇和所泫的默契」、「不怎么样，但总是出来」、「所泫ㅠㅠㅠㅠ」、「我觉得《牵牛和仙女》很好看，很期待」、「没有帅哥吗」、「因爲喜欢安畔锡的爱情剧，所以很期待」等等，

