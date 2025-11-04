YG男團 TREASURE 宣布下年三月到澳門舉行演出

韓國人氣男團 TREASURE 將於2026年3月在澳門舉行全新巡演《2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] 》，憑着近年亮眼成績，TREASURE即將於演出中展現獨特魅力及全新面貌！

2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN MACAO 將於 2026 年 3 月 6 日（星期五）假威尼斯人綜藝館舉行。

Weverse TREASURE MAKER MEMBERSHIP(GLOBAL) 持有人可由即日下午1時起至11月6日（星期四）香港時間下午12時59分前於Weverse完成會員驗證並登記預購資格。成功在 Weverse 登記的 TREASURE MAKER MEMBERSHIP(GLOBAL) 會員可於 11 月 18 日（星期二）由 中午 12 時至晚上 11 時 59 分優先購票。

2025 年 11 月 19 日（星期三）由中午 12 時至晚上 11 時 59 分，滙豐Mastercard持卡人可專享優先訂票。此優惠適用於香港滙豐Mastercard持卡人。詳情請上 priceless.com/HSBCHK 查詢。

Trip.com 用戶可率先於 2025 年 11 月 19 日（星期三）香港時間中午 12 時至晚上 11 時 59 分在Trip.com手機app參與獨家演唱會門票搶先訂票活動。

門票將於 2025 年 11 月 20 日（星期四）中午 12 時起經 www.cotaiticketing.com 網站公開發售。

2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN MACAO

日期: 2026年3月6日 (星期五)

演出時間：晚上8時

地點: 澳門威尼斯人 威尼斯人綜藝館

票價：MOP/HKD 2,299 (VVIP) / 1,999 (VIP) (企位)

MOP/HKD 1,499 / 1,099 / 799 (坐位)

•⁠ ⁠企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

•⁠ ⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士。

VVIP – MOP/HKD 2,299

▹ 企位門票一張

▹ 首批優先入場

▹ 參與演前Soundcheck活動

▹ 演後歡送活動

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 專屬周邊售賣處排隊區

VIP – MOP/HKD 1,999

▹ 企位門票一張

▹ 第二批優先入場

▹ 參與演前Soundcheck活動

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 專屬周邊售賣處排隊區

▪️TREASURE MAKER MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記 | Weverse

2025年11月3日（星期一）下午1時 至 11月6日（星期四）下午12時59分

▪️TREASURE MAKER MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票 | Cotai Ticketing

2025年11月18日（星期二）中午12時至晚上11時59分

▪️滙豐Mastercard優先訂票 | Cotai Ticketing

2025年11月19日（星期三）中午12時至晚上11時59分

▪️Trip.com 搶先訂票 | Trip.com

2025年11月19日（星期三）中午12時至晚上11時59分

▪️公開發售 | Cotai Ticketing

2025年11月20日（星期四）中午12時起



關於 TREASURE

YG娛樂旗下男子團體TREASURE由CHOI HYUN SUK, JIHOON, YOSHI, JUNKYU, YOON JAE HYUK, ASAHI, DOYOUNG, HARUTO, PARK JEONG WOO及SO JUNG HWAN組成。自2020年8月以出道曲〈BOY〉正式出道以來，TREASURE以驚人速度得到全球關注，並迅速獲得「怪物新人」的稱號。

此後，TREASURE積極展開活動，接連推出《THE FIRST STEP》系列共四張專輯。該系列專輯累積銷量突破100萬張，並席捲韓國各個頒獎典禮的「年度新人獎」，成為2020年最受矚目的K-pop新人團體。以延續這股爆發性熱度，TREASURE於2022年發行首張迷你專輯《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》，並登上全球各個音樂榜單。其於2023年7月推出的第二張正規專輯《REBOOT》更帶來超過171萬張的銷量，成為團體首張過百萬的銷量作品。

除了在韓國本土交出亮眼成績，TREASURE也持續向全球版圖進軍。2023年便以出道日本巡演橫掃8座城市、共計26場，動員近30萬名觀眾，刷新韓國藝人道在日本出道巡演的歷史紀錄。其後更成功完成覆蓋17座城市的首輪亞洲巡演。進入2024年，隨著多場演唱會與粉絲見面會相繼舉行，TREASURE在日本與亞洲的累計動員人次突破百萬，充分展現強勁的現場號召力與舞台掌控力。

TREASURE已於9月1日推出第三張迷你專輯《LOVE PULSE》，並火速展開宣傳，延續今年3月特別迷你專輯《PLEASURE》的強勁聲勢。隨後，團體將以「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]」展開今年下半年行程，10月10、11、12日於首爾 KSPO DOME連開三場作為序幕，之後將陸續到日本與亞洲各地展開巡演。

