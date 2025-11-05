宋智孝恋爱观太真诚：爱情要有交集！公开理想型：不是腹肌男，是「水床系男友」才行！

44岁的女星宋智孝最近在节目上聊到自己对「结婚」和「理想型」的真实想法，内容又暖又爆笑，让现场笑声不断。

她日前登上YouTube节目《心酸的哥哥申东烨》，和主持人申东烨、郑浩哲等人轻松聊天。 节目中郑浩哲问她：「你的外貌理想型是怎样的人？」宋智孝想了想回答：「就像小熊维尼那样的人吧！」结果主持人立刻吐槽：「所以你喜欢不穿裤子的人罗？」全场笑翻。

接著申东烨提到：「我感觉你好像对结婚没什么兴趣？」宋智孝则淡定回应：「不是不想结婚，而是我希望找到一个能尊重我生活的人，那样就能一辈子走下去。」宋智孝再说：「我这个年纪已经不小了，不太希望外在的事情打乱我的生活节奏。爱情应该是两个人生活的『交集』，不是完全融合。 如果能刚好契合当然最好，但即使不完美，只要不干扰彼此生活也没问题。」一句话展现她成熟又清醒的恋爱观。



至於理想型，宋智孝笑说：「我喜欢像小熊维尼那样、身材厚实的人，我超爱摸肚子，那种软软的、像水床一样的感觉，让人觉得特别安心。」申东烨听完立刻开玩笑：「那金峻铉、文世润结婚时你一定哭惨了吧？ 觉得世界都崩塌了吧！」又让现场笑声此起彼落。



网友看完纷纷留言「宋智孝真的越来越有姐姐魅力」、「她讲话太真诚太可爱了」、「这个理想型也太具体了吧！」，宋智孝用她一贯率直的个性，再次圈粉无数。

