宋智孝自曝一周喝酒5次：「戒酒？ 絕不可能」網憂心健康：這不是愛酒是成癮

演員宋智孝近日在個人YT頻道上展現了驚人的酒量與愛酒成癡的一面，坦承直到近期仍保持著「一週喝 5 次」的頻率，並斬釘截鐵地表示「絕無戒酒計劃」，豪爽的發言雖展現了她率真的一面，但也引發不少粉絲與網友對其健康的擔憂。

宋智孝於4日在YT頻道上傳了一支題為「沒想過要戒酒吧？ 宋智孝：是的」的影片。 影片開場，她便興致勃勃地表示：「今天有啤酒，就來做個啤酒吃播吧」，還向節目組要來燒酒、製作最愛的「燒啤」，並自然而然地開啟了關於酒的話題。

當被製作組問及酒量時，宋智孝淡定地回答：「大概喝4到5罐啤酒。 最近酒量稍微增加了一點，大概是兩瓶啤酒加一瓶燒酒。」隨後，製作組唸出關於她過去的新聞標題，如「宋智孝的一日菜單：空腹到5點後配小菜喝酒」、「曾經兩人喝掉 8 瓶（燒酒）」以及「空腹喝酒」等。 對此，宋智孝笑著承認了大部份內容，並針對「8 瓶燒酒」的傳聞解釋道：「那是年輕時候的事了。」在被問及頻率時，宋智孝稍微猶豫了一下後坦承：「直到兩週前為止，一週還會喝五次。」



至於是否有戒酒計劃？ 她毫不猶豫地回答：「沒有。 絕對沒有。」不過，面對即將到來的新年，她也坦率地吐露了真實心聲：「看到日曆突然感到現實衝擊。 是有想過...... 今年是不是該稍微少喝一點了。」事實上，宋智孝上個月出演《心酸的哥哥申東燁》時也曾自曝有過「喝完一瓶威士忌後回家」的經歷，對酒精的熱愛表露無遺。



儘管私下是著名的「酒鬼」，但宋智孝在本業上的表現依舊亮眼。 在 10 日舉行的「2025 首爾國際電影大賞」上，宋智孝憑藉時隔5年重返大熒幕之作《相逢之家》，榮獲了由演員票選的「最佳演員獎」。 宋智孝在片中飾演擁有 15 年資歷的獄警，細膩描繪了與受刑人及其女兒之間的故事。



網友雖然擔心她的飲酒習慣，但也對她獲得同行認可感到欣慰，紛紛留言勸她為了健康還是少喝一點：：「這不是愛喝酒，是成癮了，需要治療」「總感覺臉腫腫的，原來是酒的關係啊」「現在還有人拿酒量當做驕傲嗎」「真的讓人擔心，以後做手術時，麻醉可能會不起作用」「 很危險，希望她能照顧好身體」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞