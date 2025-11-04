都敬秀×李光洙再遇羅PD！三人爆笑重聚，還帶上了池昌旭，笑料＋帥氣全收！

人氣男團EXO成員D.O.（都敬秀）與李光洙和王牌製作人羅暎錫再度相遇啦！

據韓媒《日刊體育》今日（4日）獨家報導，兩人最近參加了羅PD主持的YouTube綜藝節目《十五夜》旗下新企劃「羅暎錫的咕嘟咕嘟」（와글와글）錄影，節目預計近期公開。



這次登場其實是為了宣傳即將於11月5日首播的Disney+新劇《操控遊戲》（《조각도시》）。 除了都敬秀和李光洙外，劇中另一位主演池昌旭與女演員趙允秀也一同參加，四人與羅PD聊了不少關於新劇幕後故事與拍攝趣事。都敬秀與李光洙目前也正在出演tvN熱播中的羅暎錫綜藝《豆豆笑笑》，所以粉絲們不僅能看到《操控遊戲》團隊的默契，也能在節目裡再度感受到他們與羅PD的爆笑化學反應。



《操控遊戲》是一部動作懸疑劇，故事講述被誣陷捲入重罪、最終入獄的台仲（池昌旭 飾），驚覺一切竟是由好友耀翰（都敬秀 飾）精心策畫，隨後展開一連串復仇與真相追查。全劇共12集，將於11月5日一次上線前4集，之後每週三更新兩集。



羅暎錫、都敬秀、李光洙這組「收視保證」的黃金組合再聚首，讓粉絲們都超期待節目播出，不少網友笑說：「羅PD根本是D.O.和李光洙的保姆！」

