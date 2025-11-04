《操控遊戲》李光洙顛覆形象演反派：生涯中「最讓人火大的角色」，連自己都看不下去

演員李光洙近日出席 Disney+ 原創劇集《操控遊戲》（《조각도시》）發佈會，談到自己在劇中飾演的反派角色時，自嘲「這角色糟糕到我看劇本都想吐口水」，幽默發言讓全場笑翻。

記者會於11月3日上午在首爾汝矣島的康萊德酒店舉行，主演池昌旭、都敬秀（EXO D.O.）、金鍾洙、趙允秀與導演朴信宇皆一同出席。



李光洙表示，這次挑戰的角色是他演藝生涯中「最討人厭」的一位，「我一邊看劇本一邊覺得『哇，這人真的太惡劣了、讓人火大！』所以我反而很想把那種令人厭惡的感覺完整地表現給觀眾看。」他還笑說這角色是他目前演過「最有錢」的人，「但這不是普通的有錢，而是那種仗著財力瞧不起別人、極度自信又高傲的富豪，我在演的時候也特別強調這一面。」



《操控遊戲》由《模範計程車》編劇吳尚浩執筆，劇情講述一名平凡男子泰中（池昌旭 飾）被冤枉捲入惡性犯罪後入獄，最終發現這一切都是由神秘男子約翰（都敬秀 飾）精心策劃，於是展開復仇行動的故事。

這部作品融合懸疑、動作與心理戰，卡司陣容堅強，李光洙、金鍾洙、趙允秀的加入更為劇情增添張力。 《操控遊戲》共12集，將於11月5日先上線前4集，之後每週更新2集，勢必成為年末話題之作。

