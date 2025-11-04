都敬秀×李光洙再遇罗PD！三人爆笑重聚，还带上了池昌旭，笑料＋帅气全收！

人气男团EXO成员D.O.（都敬秀）与李光洙和王牌制作人罗暎锡再度相遇啦！

据韩媒《日刊体育》今日（4日）独家报导，两人最近参加了罗PD主持的YouTube综艺节目《十五夜》旗下新企划「罗暎锡的咕嘟咕嘟」（와글와글）录影，节目预计近期公开。



这次登场其实是为了宣传即将於11月5日首播的Disney+新剧《操控游戏》（《조각도시》）。 除了都敬秀和李光洙外，剧中另一位主演池昌旭与女演员赵允秀也一同参加，四人与罗PD聊了不少关於新剧幕后故事与拍摄趣事。都敬秀与李光洙目前也正在出演tvN热播中的罗暎锡综艺《豆豆笑笑》，所以粉丝们不仅能看到《操控游戏》团队的默契，也能在节目里再度感受到他们与罗PD的爆笑化学反应。



《操控游戏》是一部动作悬疑剧，故事讲述被诬陷卷入重罪、最终入狱的台仲（池昌旭 饰），惊觉一切竟是由好友耀翰（都敬秀 饰）精心策画，随后展开一连串复仇与真相追查。全剧共12集，将於11月5日一次上线前4集，之后每周三更新两集。



罗暎锡、都敬秀、李光洙这组「收视保证」的黄金组合再聚首，让粉丝们都超期待节目播出，不少网友笑说：「罗PD根本是D.O.和李光洙的保姆！」

