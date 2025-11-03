【獨家】李伊庚擺脫私生活流言風波！確定主演日本TBS新劇《Dream Stage》男主角

根據韓媒《TVDaily》今天的採訪報導，《和我老公結婚吧》人氣演員李伊庚將出演日本TBS的週五連續劇《Dream Stage》（夢想舞台），正式與日本觀眾見面。

這部作品是由韓國CJ ENM與日本TBS共同製作的韓日合製電視劇。早在去年5月，CJ ENM就曾宣布與TBS集團達成協議，未來3年內將共同製作3部以上電視劇與2部電影。



值得一提的是，李伊庚主演的tvN電視劇《和我老公結婚吧》今年在日本被改編為日版，引發當地熱烈關注。由於李伊庚在韓版原作中展現強烈存在感的演技受到日本觀眾矚目，因此這次他出演《Dream Stage》也備受期待。

另一方面，李伊庚今年初以電影《大畫特務2》回歸大銀幕，該片累計觀影人次達254萬，成功突破損益平衡點230萬人次，取得亮眼票房成績。最近也透過特別出演TV朝鮮《行騙天下KR》與觀眾見面，並活躍於MBC《玩什麼好呢？》、SBS PLUS·ENA《我是SOLO》等多樣綜藝節目。

李伊庚近期也曾因私生活相關流言經歷風波。當時所屬公司Sangyoung娛樂表示：「針對惡意謠言與散布虛假消息的行為，正準備採取法律行動，將依照此次事件的嚴重性，評估虛假內容造成的直接與間接損害，採取一切必要措施。」

與此相關的爆料者A某自稱擁有德國國籍，之後承認自己利用人工智慧（AI）技術竄改訊息，並公開道歉了。（＊相關報導：【韓網熱門】李伊庚「簡訊門」續：當事女性口風大反轉「一切都是AI啦」！韓網友：當人是傻子嗎）

