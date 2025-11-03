【独家】李伊庚摆脱私生活流言风波！确定主演日本TBS新剧《Dream Stage》男主角

根据韩媒《TVDaily》今天的采访报导，《和我老公结婚吧》人气演员李伊庚将出演日本TBS的周五连续剧《Dream Stage》（梦想舞台），正式与日本观众见面。

这部作品是由韩国CJ ENM与日本TBS共同制作的韩日合制电视剧。早在去年5月，CJ ENM就曾宣布与TBS集团达成协议，未来3年内将共同制作3部以上电视剧与2部电影。



值得一提的是，李伊庚主演的tvN电视剧《和我老公结婚吧》今年在日本被改编为日版，引发当地热烈关注。由於李伊庚在韩版原作中展现强烈存在感的演技受到日本观众瞩目，因此这次他出演《Dream Stage》也备受期待。

另一方面，李伊庚今年初以电影《大画特务2》回归大银幕，该片累计观影人次达254万，成功突破损益平衡点230万人次，取得亮眼票房成绩。最近也透过特别出演TV朝鲜《行骗天下KR》与观众见面，并活跃於MBC《玩什么好呢？》、SBS PLUS・ENA《我是SOLO》等多样综艺节目。

李伊庚近期也曾因私生活相关流言经历风波。当时所属公司Sangyoung娱乐表示：「针对恶意谣言与散布虚假消息的行为，正准备采取法律行动，将依照此次事件的严重性，评估虚假内容造成的直接与间接损害，采取一切必要措施。」

与此相关的爆料者A某自称拥有德国国籍，之后承认自己利用人工智慧（AI）技术窜改讯息，并公开道歉了。（＊相关报导：【韩网热门】李伊庚「简讯门」续：当事女性口风大反转「一切都是AI啦」！韩网友：当人是傻子吗）

