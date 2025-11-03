韩国资深歌手成始璄遭合作超过10年的经纪人背叛！「正在计算金钱损失…该人员已离职」

歌手成始璄与合作逾10年的经纪人分道扬镳，原因是因为对方工作业务上发生了金钱纠纷等问题。成始璄所属公司表示，成始璄的前经纪人还在职时，曾在执行业务的过程中，做出辜负了公司对他的信任之行为，经查证后属实，公司内部调查后认为涉案程度重大，目前仍在确认造成的伤害范围，该经纪人也已离职。

所属公司表示，公司感到自己在管理与监督上所该负的责任，为防止类似的事件再度发生，内部管理的系统也正在重新整备中，让喜爱艺人的诸位粉丝们感到担忧，也相当抱歉。当日成始璄表示，与一起工作已超过10年以上的经纪人不再合作，据悉是在执行业务上发生了金钱问题，而导致公司遭受损失，目前损失的金额也仍在确认中。



该名经纪人在职期间，负责与歌手成始璄相关的所有演出、电视节目、广告、商业活动等等业务，与成始璄的关系是从前一个经纪公司开始就担任其经纪人，可说已经合作很长时间，不过最近在业务上发生了问题，对成始璄及外包业者的负责人们，造成金钱上的损失，甚至听说并不是一笔小数目，因此成始璄以及所属公司事后才得知此事实，而将其经纪人的业务终止，目前该人也已离职。



