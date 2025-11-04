Tablo悲喊「CD Only斷頭台！」和G-Dragon合作曲收入0元... 氣炸直呼「XX真的超煩！」

Epik High成員Tablo近日在節目中爆料，自己當年和G-Dragon（GD） 一起合作歌曲，竟然至今都拿不到任何版稅，讓粉絲又傻眼又好笑。

這段趣事來自YouTube節目《大聲家》，Epik High三人作客時聊起過去待在 YG娛樂 的日子。 Tablo 打趣說：「我們也在 YG 待了快九年耶，怎麼講到 YG老將只提SE7EN、Jinusean、Gummy、BIGBANG，那我們算什麼！」搞笑又帶點吃醋。



Tablo 回憶當年 YG 盛世，「那時候BIGBANG每首都衝榜，還出了PSY《Gangnam Style》、2NE1《我最紅》，我心想『Epik High 應該不會到那地步吧？』結果《Born Hater》也爆紅，連練習生剛出道就得獎，整個娛樂圈都被YG包場一樣！」他笑說：「老實講，YG跟BIGBANG是互相成就啦，但我們真的全靠他們吃了五年飯！」



接著談到與GD合作，Tablo 爆料他曾和G-Dragon一起製作《Light It Up》（《불 붙여봐라 》），「那是我先做的，GD聽了超喜歡，就一起改成合曲。 我超開心，心想『天啊，我竟然能進入權志龍的solo專輯！』結果一查才發現這首歌是『CD only』版本」——也就是只收錄在實體專輯裡，沒有上架音源平台，沒有任何數碼音源的收益！Tablo 崩潰表示：「對我們這些創作者來說，『CD only』根本是斷頭台啊！」他說當時所有人都滿滿信心，連製作人 Teddy 都說：「這首歌絕不可能是CD only吧？ 那太蠢了！」結果卻是「一語成讖」。



Tablo 最後也忍不住對著鏡頭吐槽：「YG的人如果在看，拜託把那首歌上傳到音源平臺啦！那首真的太好聽了，X的，現在還放著不出，真的很煩！」引發現場爆笑。

（最後請大家一起來欣賞一下 Tablo 強烈要求上架音源網站的《Light It Up》）



