Tablo悲喊「CD Only断头台！」和G-Dragon合作曲收入0元... 气炸直呼「XX真的超烦！」

Epik High成员Tablo近日在节目中爆料，自己当年和G-Dragon（GD） 一起合作歌曲，竟然至今都拿不到任何版税，让粉丝又傻眼又好笑。

这段趣事来自YouTube节目《大声家》，Epik High三人作客时聊起过去待在 YG娱乐 的日子。 Tablo 打趣说：「我们也在 YG 待了快九年耶，怎么讲到 YG老将只提SE7EN、Jinusean、Gummy、BIGBANG，那我们算什么！」搞笑又带点吃醋。



Tablo 回忆当年 YG 盛世，「那时候BIGBANG每首都冲榜，还出了PSY《Gangnam Style》、2NE1《我最红》，我心想『Epik High 应该不会到那地步吧？』结果《Born Hater》也爆红，连练习生刚出道就得奖，整个娱乐圈都被YG包场一样！」他笑说：「老实讲，YG跟BIGBANG是互相成就啦，但我们真的全靠他们吃了五年饭！」



接著谈到与GD合作，Tablo 爆料他曾和G-Dragon一起制作《Light It Up》（《불 붙여봐라 》），「那是我先做的，GD听了超喜欢，就一起改成合曲。 我超开心，心想『天啊，我竟然能进入权志龙的solo专辑！』结果一查才发现这首歌是『CD only』版本」——也就是只收录在实体专辑里，没有上架音源平台，没有任何数码音源的收益！Tablo 崩溃表示：「对我们这些创作者来说，『CD only』根本是断头台啊！」他说当时所有人都满满信心，连制作人 Teddy 都说：「这首歌绝不可能是CD only吧？ 那太蠢了！」结果却是「一语成谶」。



Tablo 最后也忍不住对著镜头吐槽：「YG的人如果在看，拜托把那首歌上传到音源平台啦！那首真的太好听了，X的，现在还放著不出，真的很烦！」引发现场爆笑。

（最后请大家一起来欣赏一下 Tablo 强烈要求上架音源网站的《Light It Up》）



