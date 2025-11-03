【韓網熱門】點擊率超1500萬的李智慧育兒影片！全網大讚：這樣的人才配生孩子

混聲組合S#arp出身的歌手李智慧最近憑藉一則育兒影片登上熱搜，相關內容以達到1500萬次的流覽量。

某日李智慧帶著女兒在咖啡廳休息，她拿出麵包問女兒吃不吃，小朋友帶著哭腔表示「不要」，李智慧直接將麵包塞回袋中，並說道「那就別吃了」。 沒想到小朋友從座位上跳起朝著媽媽放大聲音「不要，不要」，李智慧即刻站起來制止，直接用手捂住女兒的嘴巴，抱起后帶離了座位。 母女再次出現時，小朋友已經穩定了情緒。 李智慧這套熟練的育兒方式也得到了網友們的極大認可。



韓國網友評論：

1. 捂嘴太完美了，求求媽媽們好好學習一下吧

2. 我身邊的人都那樣啊，這不是理所當然的嗎？ 怎麼評論區都說不是，我都震驚了

3. 以前媽媽們都那麼果斷地管教孩子，現在的父母只顧著看手機，一邊'不要，不要~'嘴上說兩句就完事，真無語

4. 我那些以前還挺幹練的朋友，生完孩子后帶出來吃飯時完全不制止，小孩在榻榻米桌上踩來踩去，她就坐著說'不要那樣~'，完事。 要是不想被別人嫌棄，就該自己先管好孩子啊？ 別人說兩句又受不了，自己卻懶得動，真不懂

5. 我小時候在百貨公司撒潑、躺地上哭要買東西，結果被媽媽直接拖去廁所狠狠訓。 雖然現在說不能那樣打罵孩子，但我那時候就是這樣長大的，也知道怕父母。 不是說要打孩子，而是該管的時候得管，別讓孩子影響別人

6. 什麼'讀懂孩子的心'啊，在公共場合先守好社會規則再說吧

7. 你去市區的咖啡店看看，小孩吵得要死，媽媽們反而更大聲聊天，超震撼。 耳朵太痛我都逃出來，金浦漢江新都市那邊（長岐洞、九來洞、雲陽洞）超常見

8. 真的很少見那種家長，大多數都放著孩子哭到累為止，看誰先贏

9. 看到孩子吵得天翻地覆還滑手機的那種父母，我真想問他們為什麼要生孩子。 像李智慧那種媽媽，世上幾乎絕種...... 頂多佔0.0001%

10. 李知惠那樣才是對的。 現在很多家長被輿論帶跑偏了。 孩子不聽話大聲喝止一句就被說是家暴、傷害孩子情緒...... 結果只學會'不要壓制孩子'，卻忘了教'不能打擾別人'

11. 公共場合孩子哭，媽媽只會說別哭，一邊還給孩子講道理講不停，結果自己跟孩子一起更吵...... 能忍一下可以，但持續下去真的壓力山大

12. 拜託在外面帶出去教訓一下吧，孩子在那種地方根本不會聽。 得帶到只有你們兩個人的地方講道理，這才是基本常識，但很多父母居然不懂

13. 那是正確方式，大多數父母只是因為懶、沒體力、不想麻煩。 李知惠那不是體罰，是花精力教育孩子。 社會真該多學學

14. 我自己開店，看到訓孩子的父母，真是一千個里只有一個。 大多數孩子吵也沒人管，還誇'做得好~'，沒有誇張，是真的這樣

15.不過說實話，不是所有孩子都會那麼乖乖被抱走啊......

16. 哪有孩子天生那麼乖？ 父母得一點一點教，連不到十歲的孩子都管不了，以後幾十年怎麼養？

17. 那才是正常的，所謂的'讀懂孩子心'之類的家長，都是成事不足的，在公共場合就該講公德心。

18. 讓我想起那天在公車上，有位媽媽用溫柔的語氣、細細解釋地勸自己兒子別吵，結果孩子一路到下車都還在興奮大叫

19. 孩子做錯事就該明確告訴他錯在哪，這才對

20. 理所當然的事居然變成稀有行為，這才是問題所在

21. 一開始聽到孩子吵還會皺眉，但看到家長在管教，馬上氣就消了。 可是要是那種'共情育兒'，邊勸邊放任不管，真的氣得想翻白眼

原文：https://theqoo.net/square/3976183370

