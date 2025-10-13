任時完將與SM娛樂攜手發行首張SOLO專輯！出道15年來的首張SOLO專輯，正在協調發行時間

終於等到歌手任時完了！好期待他的SOLO專輯！

今日（13）據韓媒報導，任時完正在和SM娛樂一起準備今年內發行的SOLO專輯。隨後。SM娛樂相關人士也回應：「本公司旗下的Label正在準備任時完的SOLO專輯，發行時間等細節內容正在協調中。」



據悉，任時完今年8月與前經紀公司的合約到期後，一直在獨自活動。在獨自準備專輯的過程中，受到前輩歌手安七炫的影響，選擇了與SM娛樂合作，目前正在進行最後階段的工作。而這張專輯是他的首張SOLO專輯，雖然之前發行過OST和其他歌手合作的音源，但還沒有獨自發行過專輯。

2010年作爲男團 ZE:A 帝國之子成員出道的任時完，2012年出演《擁抱太陽的月亮》作為演員出道，之後在《未生》、《王在相愛》、《他人即地獄》、《少年時代》、《魷魚遊戲》系列和電影《緊急迫降》等多部作品中活躍，憑藉精湛的演技實力詮釋截然不同的角色，也被評為演技最好的男演技豆之一。



近日接受《殺手螳螂》採訪時，以金髮登場的他親自表示：「不是因爲作品，而是因爲正在準備專輯，從未放棄過歌手生活。」時隔許久以歌手身份回歸的任時完，將展現怎樣的音樂色彩也備受期待。



