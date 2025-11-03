任时完正式签约THEBLACKLABEL，与朴宝剑、Rosé、太阳成同门

演员任时完正式加盟由知名制作人Teddy创立的厂牌THEBLACKLABEL，与朴宝剑、BLACKPINK Rose、BIGBANG太阳、MEOVV等成为同门，开启演艺生涯全新篇章。

THEBLACKLABEL於11月3日正式宣布，与任时完签订专属合约，并发表欢迎声明：「任时完以细腻演技与强大角色消化力，活跃於各种类型的影视作品中，我们非常高兴能与他携手同行。 我们将全力支持他展现巨大的潜力和深厚的演技，也恳请各位继续关注和支持任时完，见证他不断攀登事业高峰。」

该公司亦在官方SNS发布「Welcome to THEBLACKLABEL， YIM SI WAN！」的欢迎帖，并公开全新形象照，正式宣告任时完成为新成员。





任时完2010年以偶像男团ZE：A帝国之子出道，两年后凭藉人气古装剧《拥抱太阳的月亮》开启演员之路，之后便完全转型为演员。 从电视剧《未生》《他人即地狱》《Run On》《Tracer》《夏天不上班》《少年时代》，到电影《正义辩护人》《不汗党：地下秩序》《紧急迫降》《原本以为只是手机掉了》《没有国家的冠军》《杀手螳螂》等，还有Netflix全球话题之作《鱿鱼游戏》第二、 三季，任时完以不断突破的选角与扎实演技，成为韩国代表性的实力派男演员之一。

目前，任时完正在积极讨论tvN漫改剧《为什么不知道是女人？ 》的出演事宜，有望与薛仁雅演对手戏。 同时也计划与SM娱乐合作，准备於12月发行首张个人专辑以歌手身份回归，成为Kangta创立的SM娱乐旗下音乐厂牌SMArt首位艺人。



