《殺手螳螂》任時完被問到與《家母螳螂》高賢廷比較 : 「我是比較善良的螳螂！」

9月26日即將公開，演員任時完、朴圭瑛與趙宇鎮共同演出的Netflix電影《殺手螳螂》今日舉辦製作發表會，由於電影的名字與目前正在熱播中的電視劇《家母螳螂》是同名，因此任時完就被問到了作品中他所飾演的「螳螂」跟高賢廷所飾演的有什麼不同，他也幽默回應。

《殺手螳螂》劇情描述所有規則都已崩潰的殺手委託業界中，歷經一段長長的休假之後回歸的A及王牌殺手「螳螂」，以及與螳螂是同期訓練生中的對手殺手「彩伊」，還有已經隱退的傳奇殺手「獨孤」，對於殺手界中第一人的位置，三人將展開精采對決。



而此時推出了電影《殺手螳螂》，正好與熱播中的SBS金土電視劇《家母螳螂》同名，在差不多的時間點公開也算是相當巧合，電影與電視劇中的兩位殺手的外號都叫做「螳螂」，自然會引發觀眾們的注意。任時完被問到與電視劇中的高賢廷有什麼不同？任時完表示電影與電視劇有相當大的差異，高賢廷前輩所飾演的螳螂比較惡毒凶狠，帶有惡意，不過電影《殺手螳螂》中的任時完是屬於本性善良的人，雖然很接近惡人但還是在善良的一方，是不同的殺人行為。任時完的說法也引發全場大笑。



任時完更把這部作品《殺手螳螂》認為是命中註定的作品，他說早在導演拍攝《格殺福順》的時候，片中就有出現「螳螂」的聲音出演，而當時導演也希望任時完以聲音演出螳螂，雖然後來未能成功，但已讓任時完覺得自己被賦予成為「螳螂」的命運。於是他收到了《殺手螳螂》作品劇本之後，更覺得這就是他應該演出的作品。《殺手螳螂》將於9月26日線上公開。



