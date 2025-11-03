【韩网热门】点击率超1500万的李智慧育儿影片！全网大赞：这样的人才配生孩子

混声组合S#arp出身的歌手李智慧最近凭藉一则育儿影片登上热搜，相关内容以达到1500万次的浏览量。

某日李智慧带著女儿在咖啡厅休息，她拿出面包问女儿吃不吃，小朋友带著哭腔表示「不要」，李智慧直接将面包塞回袋中，并说道「那就别吃了」。 没想到小朋友从座位上跳起朝著妈妈放大声音「不要，不要」，李智慧即刻站起来制止，直接用手捂住女儿的嘴巴，抱起后带离了座位。 母女再次出现时，小朋友已经稳定了情绪。 李智慧这套熟练的育儿方式也得到了网友们的极大认可。



韩国网友评论：

1. 捂嘴太完美了，求求妈妈们好好学习一下吧

2. 我身边的人都那样啊，这不是理所当然的吗？ 怎么评论区都说不是，我都震惊了

3. 以前妈妈们都那么果断地管教孩子，现在的父母只顾著看手机，一边'不要，不要~'嘴上说两句就完事，真无语

4. 我那些以前还挺干练的朋友，生完孩子后带出来吃饭时完全不制止，小孩在榻榻米桌上踩来踩去，她就坐著说'不要那样~'，完事。 要是不想被别人嫌弃，就该自己先管好孩子啊？ 别人说两句又受不了，自己却懒得动，真不懂

5. 我小时候在百货公司撒泼、躺地上哭要买东西，结果被妈妈直接拖去厕所狠狠训。 虽然现在说不能那样打骂孩子，但我那时候就是这样长大的，也知道怕父母。 不是说要打孩子，而是该管的时候得管，别让孩子影响别人

6. 什么'读懂孩子的心'啊，在公共场合先守好社会规则再说吧

7. 你去市区的咖啡店看看，小孩吵得要死，妈妈们反而更大声聊天，超震撼。 耳朵太痛我都逃出来，金浦汉江新都市那边超常见

8. 真的很少见那种家长，大多数都放著孩子哭到累为止，看谁先赢

9. 看到孩子吵得天翻地覆还滑手机的那种父母，我真想问他们为什么要生孩子。 像李智慧那种妈妈，世上几乎绝种...... 顶多占0.0001%

10. 李知惠那样才是对的。 现在很多家长被舆论带跑偏了。 孩子不听话大声喝止一句就被说是家暴、伤害孩子情绪...... 结果只学会'不要压制孩子'，却忘了教'不能打扰别人'

11. 公共场合孩子哭，妈妈只会说别哭，一边还给孩子讲道理讲不停，结果自己跟孩子一起更吵...... 能忍一下可以，但持续下去真的压力山大

12. 拜托在外面带出去教训一下吧，孩子在那种地方根本不会听。 得带到只有你们两个人的地方讲道理，这才是基本常识，但很多父母居然不懂

13. 那是正确方式，大多数父母只是因为懒、没体力、不想麻烦。 李知惠那不是体罚，是花精力教育孩子。 社会真该多学学

14. 我自己开店，看到训孩子的父母，真是一千个里只有一个。 大多数孩子吵也没人管，还夸'做得好~'，没有夸张，是真的这样

15. 不过说实话，不是所有孩子都会那么乖乖被抱走啊......

16. 哪有孩子天生那么乖？ 父母得一点一点教，连不到十岁的孩子都管不了，以后几十年怎么养？

17. 那才是正常的，所谓的'读懂孩子心'之类的家长，都是成事不足的，在公共场合就该讲公德心。

18. 让我想起那天在公车上，有位妈妈用温柔的语气、细细解释地劝自己儿子别吵，结果孩子一路到下车都还在兴奋大叫

19. 一开始听到孩子吵还会皱眉，但看到家长在管教，马上气就消了。 可是要是那种'共情育儿'，边劝边放任不管，真的气得想翻白眼

20. 理所当然的事居然变成稀有行为，这才是问题所在

21. 孩子做错事就该明确告诉他错在哪，这才对



