SISTAR昭宥「種族歧視風波」已獲達美航空道歉，起訴造謠者狠駁「醉酒傳聞」

女團SISTAR成員昭宥近日捲入美國航班「疑似種族歧視事件」，事隔多日，她透過社群平台再度發聲，表示已經收到美國達美航空（Delta Air Lines）的正式道歉，同時對外澄清「醉酒鬧事」傳聞純屬不實，並強調散將對布謠言者採取法律行動。

昭宥在10月31日於個人IG發文，提到：「飛行途中發生的連串事件讓我十分困擾，最終在降落前寫下不便事項，透過空服員提交。 之後，這週收到了達美航空的道歉電郵。」昭宥感謝粉絲與網友在過去一週對她的關心與支持，也向因個人事件受到困擾的大眾致歉。

昭宥表示，既然已經正式收到道歉，以後不會再透過公開管道多作評論。 但是，對於網路上仍不斷流傳的失實傳言、惡意臆測、以及侵害人格的侮辱性言論，昭宥將採取堅決的回應和法律行動。



昭宥早前曾透露，自己在完成紐約行程後，從亞特蘭大搭乘飛機返韓時，因要求韓籍空服員幫忙確認用餐時間，卻被乘務長當作「問題乘客」對待，甚至被叫來安保人員，讓她懷疑遭受種族歧視。 她當時感嘆：「超過15小時的飛行中完全未進食，這次經歷因為種族歧視，成了難以抹去的傷口。」

然而，事件曝光後，一名自稱同機乘客的網民指控她「當時喝醉」，導致情況誤會。 對此，昭宥第一時間否認：「只是在貴賓室用餐時飲用少量酒類，登機過程並無任何問題。」昭宥還補充說，在飛機上曾要求韓文菜單，對方卻拿來另一份外文菜單; 昭宥去洗手間時剛好遇到餐車，按照空服員要求進行避讓卻遭到乘務長強硬驅趕，即便空服員幫忙解釋，對方仍未作出道歉。所謂的目擊者後來刪除了相關留言。



此外，昭宥於2010年作為女團SISTAR成員出道，以出眾唱功與音色獲得廣泛喜愛。 2017年起她展開個人活動，近日與Mound Media簽下專屬合約，將以全新面貌展開事業新篇章。

