【韩网热门】原PO分享「韩国女偶像里唱功TOP 100的人：少女时代太妍」网：???

原PO分享了太妍去年发行的迷你六辑收录曲《Blur》现场演唱版影片，因为胆小，一开始在标题里写道「在女团主唱里，我认为这位女偶像的演唱实力能排进TOP 100」，作为防止被喷的「铺垫语」。

不意外的，网友一致认为该排名过於小心谨慎，原PO於是鼓起勇气改成TOP 50 → 30 → 15，目前为止停留在TOP 10这个数字XD



韩国网友评论：

1. 说是TOP 100会不会铺垫太厚了？

2. 就算说是TOP 3，也没几个人会反驳吧kkk

3. 是太妍的话根本不需要什么铺垫缓冲吧kkk

4. 这缓冲垫铺得可以安全接住从大楼上掉下来的人

5. 逐步缩小排名数字也太好笑kkk

6. 是打算「杀价」到什么程度kkk

7. 我点进来前还以为是Lily或者最近新出现的主唱型偶像，结果是太妍？ kkkkk

8. 还想著会不会是哪位我没听过的隐藏宝石，结果是我早就知道的宝石啊kkk

9. 虽然个人偏好会有不同，但如果是太妍，就算说是TOP 1也没人反对吧

10. 这该不会是太妍本人写的吧kkkk

11. 这跟之前有人说「NATTY跳舞在女偶像里TOP 30」一样，NATTY跟太妍都是那领域的顶尖高手啊kkk

12. 这缓冲垫太柔软了，可以在上面睡觉kkk

13. 理解一下吧，对於追星族来说，缓冲语是用来保持心理稳定的kkk

14. 原PO今晚一定能睡得很香，因为缓冲垫超级厚实kkkk

出处：https://theqoo.net/hot/3974627559

