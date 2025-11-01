「经过114天又回到台北！」GD权志龙演唱会台北大巨蛋登场！「慢慢接受我不是什么都做得到」感性诉空白期成长

韩国歌手权志龙GD昨日才刚在APEC进行演出，立即搭专机来台，於今日凌晨12点多抵达桃园机场，稍事休息立即在11月1日进行《The Übermensch World Tour》台北安可场的演出。

今年7月GD曾在台北小巨蛋进行三场演出，而今日场地则升级至台北大巨蛋，声光效果也更加澎湃，更加震撼。光是需等待多数观众们完成进场，就让表演延迟了20分钟才开始。而GD再度穿上了招牌的彩色玫瑰花外套登场，引发全场尖叫。在接连演唱了〈Power〉〈Home Sweet Home〉〈Super Star〉之后，虽然虽然音乐已经停了，但他仍闭著眼睛，独自陶醉踩著舞步，汇集了全场目光，接著他拿下耳机，闭眼认真享受著来自全场的尖叫声。



他用中文向大家问候：「你好，我是权志龙，我是G-Dragon」接著表示时光飞逝，过了114天又来到台北，但他却觉得像过了1年。他也赞叹满场的雏菊手灯形成一片花海，相当美丽，粉丝们也用力挥舞著手灯，GD也打趣指向台下多个方向说「I Can See You」，引发全场尖叫声不断。GD也暗示大家他有可能像前面的场次一样，走到台下或是以其他的方式更接近大家，他说话时还听见粉丝忘情尖叫，使得GD在台上喊话「Boy，Calm down〜（男孩，请冷静）」。



GD也同样指挥大家应援互动，「I say 「Get your」，you say 「Crayon」〜」不过因为场地很大，粉丝们回应的声音拉得很长，也让GD发现回音比他预期的还要长，於是他也随之调整了他的口令，一起拉长音配合大家。在演唱到〈Today〉这首歌曲时，GD也依照惯例「出巡」走到台下与前排的观众们互动。萤幕上出现〈A Boy〉时，播出的画面更是让大家一起回顾儿时的权志龙，舞台上出现许多珍贵的儿时表演画面，让粉丝们感到相当惊喜。



在中场影片中，GD感性诉说这段空白期，他觉得像是有人在他的人生中画下了一个逗点，让他必须慢下来，这段时间里他试著一个人旅行，刻意让自己更放松，最后他发现这8年对自己来说是非常必要的，以前的自己真的有种强迫心态，觉得某些事情就必须得照自己想要的方式进行，但他也在这期间渐渐地接受，自己并非什么事情都做得到，这段时间内他在心中不断默念的一个字，就是Übermensch，是著名哲学家尼采的理论「超人说」，《查拉图斯特拉如是说》中勇於超越自我、自我批判及价值重估的人。也说明了本次巡回的主题，让他找到再次出发的力量。



在安可舞台之前，场内也特别请一楼平面区的观众们务必坐在自己的位置上，萤幕上也出现了请大家大合唱〈Crooked〉的指引，大家也都相当配合，当萤幕暗下来，全场用韩文大喊著「权志龙」，接著GD搭乘著大型游园花车登场，车上的工作人员也朝向四方粉丝们抛出小礼物，接著他回到主舞台继续演唱，粉丝不断尖叫著不想结束，GD也在舞台上用中文回应「Forever〜我知道！谢谢〜」，粉丝大喊著「卡基麻（不要走）！」於是GD回应「我知道明天你们还会来，这就是为什么我得工作〜明天来吧！」。最后他以这首〈Untitled, 2014〉作为结束，并与大家问候「Thank you and goodnight」。



