Soojin冬日在港舉辦《RE:SUMMER DAZE》粉絲演唱會 與SEOTANG共創回憶

韓國藝人Soojin (徐穗珍) 宣布，將於2025年12月12日晚上8時假 香港AXA Dreamland (西沙Go Park) 舉辦《2025 SOOJIN FAN CONCERT 'RE:SUMMER DAZE' IN HONG KONG》粉絲演唱會。此次演唱會主題「RE:SUMMER DAZE」寓意「重溫夏日時光」，希望在2025年末用音樂為粉絲注入溫暖與活力，帶領觀眾進入一個專屬的夏日夢境。

Soojin於2023年11月發行首張個人迷你專輯《AGASSY》正式Solo出道，展現出紮實的音樂實力、卓越的舞蹈功力，主打歌〈AGASSY〉的音樂影片僅用10天便突破千萬觀看，更認證了爆發性的高人氣。2024年，Soojin乘勝追擊，推出第二張迷你專輯《RIZZ》，在2025年8月以單曲《BADITUDE》再度驚豔大眾，歌曲兼具細膩與堅毅、柔美中蘊含魅力，展現出更鮮明及多元的音樂風格，逐步確立其作為Solo歌手的魅力與獨特定位。



Soojin表示「非常非常想見到香港的SEOTANG (Soojin粉絲名稱) 們！，希望能透過舞台和大家留下珍貴回憶，這將是我們一起擁有的特別瞬間。」，對於香港SEOTANG而言，這場演唱會不僅是欣賞Soojin精彩演出的機會，更是與偶像創造珍貴回憶的雙向奔赴。

演唱會門票將於2025年11月3日中午12時透過KKTIX平台進行公開發售。粉絲可透過官方連結https://tix-get-go.kktix.cc/events/soojin-fanconcert-2025-hk 購票。演唱會福利亦非常豐富，包括：

· VIP區 (HKD $1,688)：

可參與1:10團體合照、Sound Check (音響彩排觀賞)、簽名拍立得 (抽選)、簽名小卡 (抽選)、

小卡及Hi-Bye環節

· Zone A (HKD $1,288)：

可抽選參與1:10團體合照、Sound Check、簽名小卡，並享有小卡及Hi-Bye環節

· Zone B (HKD $888)：

可抽選參與Sound Check、簽名小卡，並享有小卡及Hi-Bye環節



【演唱會資訊】

節目名稱：2025 SOOJIN FAN CONCERT 'RE:SUMMER DAZE' IN HONG KONG

演出日期：2025年12月12日 (星期五)

演出時間：晚上8時

演出地點：AXA Dreamland, GO PARK, Sai Sha

票價：VIP區 HKD $1,688 / Zone A HKD $1,288 / Zone B HKD $888

購票平台：KKTIX (2025年11月3日中午12時起)

官方連結：https://tix-get-go.kktix.cc/events/soojin-fanconcert-2025-hk





