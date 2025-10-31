Soojin冬日在港举办《RE:SUMMER DAZE》粉丝演唱会 与SEOTANG共创回忆

韩国艺人Soojin (徐穗珍) 宣布，将於2025年12月12日晚上8时假 香港AXA Dreamland (西沙Go Park) 举办《2025 SOOJIN FAN CONCERT 'RE:SUMMER DAZE' IN HONG KONG》粉丝演唱会。此次演唱会主题「RE:SUMMER DAZE」寓意「重温夏日时光」，希望在2025年末用音乐为粉丝注入温暖与活力，带领观众进入一个专属的夏日梦境。

Soojin於2023年11月发行首张个人迷你专辑《AGASSY》正式Solo出道，展现出扎实的音乐实力、卓越的舞蹈功力，主打歌〈AGASSY〉的音乐影片仅用10天便突破千万观看，更认证了爆发性的高人气。2024年，Soojin乘胜追击，推出第二张迷你专辑《RIZZ》，在2025年8月以单曲《BADITUDE》再度惊艳大众，歌曲兼具细腻与坚毅、柔美中蕴含魅力，展现出更鲜明及多元的音乐风格，逐步确立其作为Solo歌手的魅力与独特定位。



Soojin表示「非常非常想见到香港的SEOTANG (Soojin粉丝名称) 们！，希望能透过舞台和大家留下珍贵回忆，这将是我们一起拥有的特别瞬间。」，对於香港SEOTANG而言，这场演唱会不仅是欣赏Soojin精彩演出的机会，更是与偶像创造珍贵回忆的双向奔赴。

演唱会门票将於2025年11月3日中午12时透过KKTIX平台进行公开发售。粉丝可透过官方连结https://tix-get-go.kktix.cc/events/soojin-fanconcert-2025-hk 购票。演唱会福利亦非常丰富，包括：

・ VIP区 (HKD $1,688)：

可参与1:10团体合照、Sound Check (音响彩排观赏)、签名拍立得 (抽选)、签名小卡 (抽选)、

小卡及Hi-Bye环节

・ Zone A (HKD $1,288)：

可抽选参与1:10团体合照、Sound Check、签名小卡，并享有小卡及Hi-Bye环节

・ Zone B (HKD $888)：

可抽选参与Sound Check、签名小卡，并享有小卡及Hi-Bye环节



【演唱会资讯】

节目名称：2025 SOOJIN FAN CONCERT 'RE:SUMMER DAZE' IN HONG KONG

演出日期：2025年12月12日 (星期五)

演出时间：晚上8时

演出地点：AXA Dreamland, GO PARK, Sai Sha

票价：VIP区 HKD $1,688 / Zone A HKD $1,288 / Zone B HKD $888

购票平台：KKTIX (2025年11月3日中午12时起)

官方连结：https://tix-get-go.kktix.cc/events/soojin-fanconcert-2025-hk





