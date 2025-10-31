又有反派人物登場！金榮在特別出演《宇宙MARRY ME?》，將與「姑丈」金英敏聯手！

希望壞人的部分不要演太長啊！想看宇宙和美里談戀愛！

《宇宙MARRY ME?》講述為了死守「豪華新婚房」大獎的兩位男女展開甜蜜又驚險的90天「假結婚」的浪漫喜劇。金宇宙（崔宇植 飾）和柳美里（庭沼珉 飾）的化學反應受到許多觀眾的喜愛。



而演技派演員金榮在也將在第7集特別出演，飾演「大衛·李」一角。他飾演的大衛·李與張韓求（金英敏 飾）聯手後，積極利用自己的強大影響力動搖「明恂堂」的人物，他的登場將成爲《宇宙Marry Me？》後半部的另一個變數，預計會展現更加緊湊的劇情發展。



在第6集中，敏靜（尹智敏 飾）與張韓求在通話中親密地叫「親愛的」暴露出隱祕的關係，他們僞造J顧問公司的支付文件場面也被公開，給觀眾帶來衝擊。接著，叫他爸爸的兒子和三個人的全家福登場，竟然外遇又有小孩？姑丈節制的表情和從容的語氣中展現隱藏的野心，一開始看起來就不是什麼好人！他會給「明恂堂」帶來什麼樣的影響？是否會陷害金宇宙？如果老婆金薇娟（白智媛 飾）和兒子張應秀（高健漢 飾）知道他秘密會發什麼變化？



【Disney+獨家上線】每週五六10:30pm上架

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞