《雞不可失》《Moving》柳承龍悄悄來台灣玩！探索山徑捕捉「台灣美麗森林」

柳承龍發文以繁體中文表示自己探訪了台灣的「偶來」路線，和偶來夥伴一起走了台灣版偶來「Raknus Selu Trail樟之細路」，再次領略大自然、步道以及人們的美麗，並預告下次的偶來路線是日本宮城。

如柳承龍所解釋，「올레偶來」是來自濟州，是濟州方言，指「連結房子和大街的巷弄」，家家戶戶大部分都有一條「偶來」。後來濟州有條著名的健行路線，被記者徐明淑以「朝聖之路」的靈感取名為「偶來之路」，獲得地方政府支持後發揚光大，「偶來」便成了健行、徒步旅行的代稱，「濟州偶來步道」至今也開展了27條。

而台灣的「樟之細路」，據‎《健行筆記》網站介紹，是貫穿桃園龍潭與台中東勢間的丘陵地區，大致沿台三線「內山公路」而行，原文名「Raknus Selu」的Raknus是賽夏族和泰雅族人對「樟」的稱呼，「細路」則是客家話中的「小徑」。

樟芝細路的「鳴鳳古道」，2019年與濟州「偶來第15號步道」締結友誼步道，鳴鳳古道的起點新鳳吊橋，入口便設立了「藍色小馬」標誌，「偶來第15號步道」也能看見同樣的標誌。柳承龍發的首張照片便是於新鳳吊橋的入口所拍，樟芝細路旅途沿路還造訪「藍色小屋」生態教室、「菊園客家庄」客家料理餐廳、獅山古道……等等地標。柳承龍的限時動態還發分享他所見到的自然生態，稱「台灣的美麗森林」。



柳承龍文中標記了「台灣千里步道協會」，從「台灣千里步道協會」的頁面能得知，原來柳承龍是受「台灣樟之細路協會」受邀參與第二屆「樟之細路徒步嘉年華」，路線是新竹北埔至苗栗南庄鄉山徑，是「台灣文學之父」賴和與「台灣首位醫學博士」杜聰明年輕時徒步至彰化時的路徑。協會同時邀請了國際步道組織韓國社團法人「驪江路」、韓國濟州偶來基金會等等嘉賓，分享了更多柳承龍在內的照片。



