尖叫！韓流MAMA級「怪物新人女團」YOUNG POSSE訂12/13首次專場台北，首創NO.1福利地表最強尾牙「辣炒年糕」PK粉絲廚藝

TELEPOSSE（官粉名）真的要尖叫了！從首次登台站上新北耶誕城的驚艷開場，到以堅強實力獲MAMA最佳女新人獎提名、並在TMA頒獎典禮上一舉拿下熱門潛力獎，韓國超人氣國民實力派女團YOUNG POSSE，五位甜心女孩Jiana、Doeun、Jieun、Sunhye與Yeonjung，宣布將於12月13日（六）在MOONDOG舉辦首次台灣專場演唱會「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」！這不僅是她們出道以來首場台灣演唱會，更延續主辦單位歐妮娛樂「寵粉制霸」傳統，即將在演唱會隔天的12月14日（日）邀請幸運粉絲化身「黑白大廚」挑戰辣炒年糕，現場大展身手炫廚藝，並由 YOUNG POSSE 親自擔任最專業的評審！

YOUNG POSSE出道後足跡遍佈亞洲、美洲、歐洲等國際舞台，不斷擴大音樂版圖，展現無畏姿態。成員兩年來累積強勁能量，摩拳擦掌準備以最頂尖的舞台實力炸翻全場。這次專場演唱會，更預告將帶來最能展現她們「華麗進化」的頂級舞台編排，包括紅遍社群、MV點擊數突破3,500萬的熱門單曲《ATE THAT》、《XXL》等強勢曲目，並承諾給予台灣TELEPOSSE一場充滿熱血沸騰的狂歡派對。回顧YOUNG POSSE與台灣的緣分極深，除了參與新北耶誕城開場、職棒開球活動外，今年初發行最新單曲《COLD》的 MV移師台灣拍攝，並邀請台灣男星曾敬驊合作出演男主角，顯示出她們對台灣TELEPOSSE的重視與熱愛。



「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」即將於12月13日（六）18點於MOONDOG舉行，票價訂為：VVIP區NT$6,600元、VIP區NT$3,500元、GA區NT$2,600元、身心席NT$1,500元，售票時間訂10月25日（六）12點於Ticket Plus遠大售票網站啟售。本次活動福利誠意滿滿，包含「10：5團體合照（共50名）、獨家限定小卡、A3活動海報（隨機抽親簽海報共40名）、HI-BYE」。超重視粉絲的 YOUNG POSSE更是加碼祭出韓國女團史無前例、最強福利企劃「辣炒年糕黑白大PK」！全區TELEPOSSE皆可加碼抽，幸運粉絲將分組動手煮辣炒年糕，並由YOUNG POSSE 親自評分，吃完辣炒年糕還能跟YOUNG POSSE「一對五」拍立得合照，誓言讓粉絲「有吃有玩有得拿」，不只能與K-POP新星女團互動，還能享受一起料理韓國國民美食的快樂，共度最有趣又親密的午餐時光。

被問到這次的特別福利，YOUNG POSSE興奮表示：「我們在出道後就和台灣特別有緣份，很高興這次終於可以帶著首場演唱會和台灣TELEPOSSE見面，演唱會隔天還能和TELEPOSSE一起盡情體驗韓式美食，我們非常期待！」。更多「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」活動訊息，詳情請上「Onni Entertainment歐妮娛樂」官方IG：https://www.instagram.com/onni_ent/查詢。



【2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]】

＊演出時間：2025年12月13日（六）18：00（實際演出時間以現場公告為準）

＊演出地點：MOONDOG （原Breeze MEGA Studio）

＊演出地址：台北市松山區復興南路一段39號9樓

＊活動票價：VVIP區 NT$ 6,600 元 / VIP區 NT$ 3,500元 / GA區 NT$ 2,600元 / 身心席 NT$ 1,500元

＊售票時間：2025年10月25日（六）12：00

＊售票系統：Ticket Plus遠大售票網站（https://ticketplus.com.tw/activity/0ccffa83b72a743111a27e8aec9857cd）

＊主辦單位：歐妮娛樂 @onni_ent

＊活動企劃：DSPmedia @official.dspmedia, BEATS ENTERTAINMENT @official_beats_ent





