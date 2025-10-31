尖叫！韩流MAMA级「怪物新人女团」YOUNG POSSE订12/13首次专场台北，首创NO.1福利地表最强尾牙「辣炒年糕」PK粉丝厨艺

TELEPOSSE（官粉名）真的要尖叫了！从首次登台站上新北耶诞城的惊艳开场，到以坚强实力获MAMA最佳女新人奖提名、并在TMA颁奖典礼上一举拿下热门潜力奖，韩国超人气国民实力派女团YOUNG POSSE，五位甜心女孩Jiana、Doeun、Jieun、Sunhye与Yeonjung，宣布将於12月13日（六）在MOONDOG举办首次台湾专场演唱会「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」！这不仅是她们出道以来首场台湾演唱会，更延续主办单位欧妮娱乐「宠粉制霸」传统，即将在演唱会隔天的12月14日（日）邀请幸运粉丝化身「黑白大厨」挑战辣炒年糕，现场大展身手炫厨艺，并由 YOUNG POSSE 亲自担任最专业的评审！

YOUNG POSSE出道后足迹遍布亚洲、美洲、欧洲等国际舞台，不断扩大音乐版图，展现无畏姿态。成员两年来累积强劲能量，摩拳擦掌准备以最顶尖的舞台实力炸翻全场。这次专场演唱会，更预告将带来最能展现她们「华丽进化」的顶级舞台编排，包括红遍社群、MV点击数突破3,500万的热门单曲《ATE THAT》、《XXL》等强势曲目，并承诺给予台湾TELEPOSSE一场充满热血沸腾的狂欢派对。回顾YOUNG POSSE与台湾的缘分极深，除了参与新北耶诞城开场、职棒开球活动外，今年初发行最新单曲《COLD》的 MV移师台湾拍摄，并邀请台湾男星曾敬骅合作出演男主角，显示出她们对台湾TELEPOSSE的重视与热爱。



「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」即将於12月13日（六）18点於MOONDOG举行，票价订为：VVIP区NT$6,600元、VIP区NT$3,500元、GA区NT$2,600元、身心席NT$1,500元，售票时间订10月25日（六）12点於Ticket Plus远大售票网站启售。本次活动福利诚意满满，包含「10：5团体合照（共50名）、独家限定小卡、A3活动海报（随机抽亲签海报共40名）、HI-BYE」。超重视粉丝的 YOUNG POSSE更是加码祭出韩国女团史无前例、最强福利企划「辣炒年糕黑白大PK」！全区TELEPOSSE皆可加码抽，幸运粉丝将分组动手煮辣炒年糕，并由YOUNG POSSE 亲自评分，吃完辣炒年糕还能跟YOUNG POSSE「一对五」拍立得合照，誓言让粉丝「有吃有玩有得拿」，不只能与K-POP新星女团互动，还能享受一起料理韩国国民美食的快乐，共度最有趣又亲密的午餐时光。

被问到这次的特别福利，YOUNG POSSE兴奋表示：「我们在出道后就和台湾特别有缘份，很高兴这次终於可以带著首场演唱会和台湾TELEPOSSE见面，演唱会隔天还能和TELEPOSSE一起尽情体验韩式美食，我们非常期待！」。更多「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」活动讯息，详情请上「Onni Entertainment欧妮娱乐」官方IG：https://www.instagram.com/onni_ent/查询。



【2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]】

＊演出时间：2025年12月13日（六）18：00（实际演出时间以现场公告为准）

＊演出地点：MOONDOG （原Breeze MEGA Studio）

＊演出地址：台北市松山区复兴南路一段39号9楼

＊活动票价：VVIP区 NT$ 6,600 元 / VIP区 NT$ 3,500元 / GA区 NT$ 2,600元 / 身心席 NT$ 1,500元

＊售票时间：2025年10月25日（六）12：00

＊售票系统：Ticket Plus远大售票网站（https://ticketplus.com.tw/activity/0ccffa83b72a743111a27e8aec9857cd）

＊主办单位：欧妮娱乐 @onni_ent

＊活动企划：DSPmedia @official.dspmedia, BEATS ENTERTAINMENT @official_beats_ent





