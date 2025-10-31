2025 MAMA AWARDS公布第二輪表演陣容，朴寶劍任CHAPTER 1主持！G-DRAGON、aespa、IDID、i-dle、JO1、KYOKA、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE及香港男團MIRROR齊登啟德

全球領先的娛樂公司CJ ENM於29日公布2025 MAMA AWARDS第二輪表演陣容,加入更多 K-POP 偶像歌手及香港男團組合,由朴寶劍擔任CHAPTER 1 主持，呈現更震撼演出。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。

第二輪表演陣容包括:K-POP巨星G-DRAGON;新晉偶像aespa、IDID、i-dle、JO1、KYOKA、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE;及香港男團組合 MIRROR。





朴寶劍是 MAMA AWARDS 的資深主持,將於 11 月 28 日的 2025 MAMA WARDS CHAPTER 1 擔任主持，這也是他第 7 次為該盛典擔任主持一職。這位憑藉廣受歡迎的韓劇《回答吧!1988》而一舉成名的韓國萬人迷演員,先後於 2017 年、2019 年、2020 年、2022 年、2023 年及 2024 年,以招牌溫暖笑容及獨有迷人魅力主持 MAMA 舞台,包括去年締造歷史在美國 Hollywood Dolby Theatre 首次舉行的2024 MAMA AWARDS US。



MAMA AWARDS 更新表演嘉賓名單如下(按字母順序排列 / 新增表演嘉賓以粗體顯示):

2025 MAMA AWARDS CHAPTER 1 (11 月 28 日)

● ALPHA DRIVE ONE

● BABYMONSTER

● BOYNEXTDOOR

● BUMSUP

● ENHYPEN

● Hearts2Hearts

● i-dle

● IVE

● MEOVV

● MIRROR

● NCT WISH

● SUPER JUNIOR

● TREASURE

● TWS

2025 MAMA AWARDS CHAPTER 2 (11 月 29 日)

● aespa

● ALLDAY PROJECT

● CORTIS

● G-DRAGON

● IDID

● izna

● JO1

● KickFlip

● KYOKA

● RIIZE

● Stray Kids

● TOMORROW X TOGETHER

● ZEROBASEONE



有關 2025 MAMA AWARDS

全球第一的 K-POP 頒獎典禮以「HEAR MY ROAR: UH-HEUNG」為主題,展現韓國獨有的充滿喜悅與激情精神,吸引全球樂迷,其概念口號「UH-HEUNG」呼應了老虎的吼叫,而老虎一直以來都是韓國力量和精神的象徵,同時展現音樂跨越界限、凝聚不同文化、表達真我的力量。

MAMA AWARDS 自 2018 年以來首次重返香港。香港是舉辦 MAMA AWARDS 次數最多的城市,自 2012 年至 2018 年連續七年舉辦此頒獎典禮。為期兩天的 2025 MAMA AWARDS 將於 11 月28 日起首次在香港啟德體育園的啟德體育場舉行。MAMA AWARDS 也將透過 Mnet Plus 的數碼平台進行全球直播,讓來自世界各地的 K-POP 粉絲可以參與其中。2025 MAMA AWARDS 由 CJ ENM 與寰亞娛樂有限公司聯合主辦,尚典娛樂集團有限公司承辦,並由 Visa 連續第二年擔任冠名贊助。

2025 MAMA AWARDS 為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。

MAMA AWARDS 最初於 1999 年由 CJ ENM 旗下音樂頻道 Mnet 推出,是韓國首個音樂錄影帶頒獎典禮。該獎項由 Mnet 亞洲音樂大獎更名為 MAMA AWARDS,彰顯其走向全球的決心。MAMA AWARDS 致力於慶祝和表彰音樂的藝術性以及跨越國界連結人們的力量。自那時起,MAMA AWARDS 一直引領 K-POP 的全球擴張,在澳門、新加坡、香港、越南、日本和美國等世界各地舉辦頒獎典禮。

2025 MAMA AWARDS 門票設多種預售及公開發售。Visa Infinite 預售已於 10 月 17 日上午 10 時至下午 2 時(香港時間)進行,Visa 預售則於 10 月 17 日下午 6 時起至 10 月 18 日下午 2 時(香港時間)進行,均透過 Cityline 平台發售。一般售票將於 10 月 20 日上午 10 時(香港時間)起開賣,售票平台包括:Cityline、 大麥網、Trip.com 以及 Qoo10。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞