《鸡不可失》《Moving》柳承龙悄悄来台湾玩！探索山径捕捉「台湾美丽森林」

柳承龙发文以繁体中文表示自己探访了台湾的「偶来」路线，和偶来伙伴一起走了台湾版偶来「Raknus Selu Trail樟之细路」，再次领略大自然、步道以及人们的美丽，并预告下次的偶来路线是日本宫城。

如柳承龙所解释，「올레偶来」是来自济州，是济州方言，指「连结房子和大街的巷弄」，家家户户大部分都有一条「偶来」。后来济州有条著名的健行路线，被记者徐明淑以「朝圣之路」的灵感取名为「偶来之路」，获得地方政府支持后发扬光大，「偶来」便成了健行、徒步旅行的代称，「济州偶来步道」至今也开展了27条。

而台湾的「樟之细路」，据‎《健行笔记》网站介绍，是贯穿桃园龙潭与台中东势间的丘陵地区，大致沿台三线「内山公路」而行，原文名「Raknus Selu」的Raknus是赛夏族和泰雅族人对「樟」的称呼，「细路」则是客家话中的「小径」。

樟芝细路的「鸣凤古道」，2019年与济州「偶来第15号步道」缔结友谊步道，鸣凤古道的起点新凤吊桥，入口便设立了「蓝色小马」标志，「偶来第15号步道」也能看见同样的标志。柳承龙发的首张照片便是於新凤吊桥的入口所拍，樟芝细路旅途沿路还造访「蓝色小屋」生态教室、「菊园客家庄」客家料理餐厅、狮山古道……等等地标。柳承龙的限时动态还发分享他所见到的自然生态，称「台湾的美丽森林」。



柳承龙文中标记了「台湾千里步道协会」，从「台湾千里步道协会」的页面能得知，原来柳承龙是受「台湾樟之细路协会」受邀参与第二届「樟之细路徒步嘉年华」，路线是新竹北埔至苗栗南庄乡山径，是「台湾文学之父」赖和与「台湾首位医学博士」杜聪明年轻时徒步至彰化时的路径。协会同时邀请了国际步道组织韩国社团法人「骊江路」、韩国济州偶来基金会等等嘉宾，分享了更多柳承龙在内的照片。



