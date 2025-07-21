Disney+《下流大盜》首播大成功：奪韓國收視冠軍！「柳承龍、梁世宗，合作無間默契佳～」

Disney+ 原創影集《下流大盜》成功吸引韓國觀眾目光，海外也廣受好評，表現亮眼。

根據串流節目排行網站「FlixPatrol」最新統計（18日資料），《下流大盜》在 Disney+ 的電視節目類別中榮登韓國第一名，在台灣名列第二、日本第三、土耳其則為第四，開播成績不俗。



該劇同時也登上「今日韓國 Top10」節目榜首。華特迪士尼公司韓國分部的官方表示：「現在就來 Disney+ 上觀看《下流大盜》吧！」

在韓國本地 OTT 搜尋與推薦平台「Kinolights」中，《下流大盜》也於17日奪得總榜排名第一，自家評分指標「信號燈評分指數」也高達90.91%，表現亮眼。



《下流大盜》於7月16日首播，劇情描述多位角色為了追尋海底寶藏船而齊聚海邊展開故事。節奏緊湊的劇情與演員們的精湛表現獲得觀眾好評。



本劇背景設定在1977年，講述一群為了生計而四處奔波的「鄉巴佬」，為了搶奪沉沒於海底的寶藏船，展開一場互相欺騙的騙局之戰。主演包括柳承龍、梁世宗與林秀晶等人，還有多位實力派的綠葉演員出演其中。（每週三更新，於7月16日起至8月13日止，開播一次上線三集，共11集。）



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