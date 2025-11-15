這部「大叔劇」究竟夯什麼？柳承龍主演《金部長的夢想人生》獲譽「中年版未生」，收視率屢創新高

韓國近期最受討論的職場劇，莫過於以「中年大叔職涯危機」為主題的JTBC劇集《金部長的夢想人生》，沒有俊男美女、浪漫甜蜜，收視率從 2.9% 一路上升到 4.7%，Netflix 亦在韓國區拿下戲劇榜第 1 名，原著小說和網漫亦同步翻紅，被韓媒稱為「中年版《未生》」。 究竟這部普通中年職場劇為何能引發這麼大的共鳴？

中年人的《未生》：不是戲，而是觀眾的日常

《金部長的夢想人生》韓文標題直譯為「住在首爾私宅、在大企業工作的金部長」，劇中主角金洛洙（柳承龍 飾）是電信業資深 25 年的部長，努力多年、房子買了、孩子念名校，一切看似順風順水。 正要往管理高層邁進時，卻因部門問題及後輩追趕，被降職到地方工廠，「中年掉隊」的瞬間讓許多觀眾心有戚戚焉。

這部劇改編自宋熙九（音）的同名網路小說，作者本人就是大企業員工，每天上班前在個人部落格更新連載，2021年至今獲得超過1200萬觀看量。 劇中種種細節——從 KPI 壓迫、會議室政治、被上下夾殺的中間職位，到公司裁員帶來的不安——都源自現實，讓人笑著笑著突然流淚，韓媒甚至形容這部劇「喚起職場人 PTSD」。 觀眾也說：「看到金部長，就像看到公司的上司/未來的自己」、「理解了身為大企業部長的丈夫」。



升遷率不到 1%：比想像更殘酷的寫實職場

金部長升不上去不是戲劇化，而是韓國職場的殘酷現實。 CXO 研究所統計，韓國百大企業共有 86 萬餘名員工，其中能升至高層的僅 7,028 人，升遷率只有 0.82%。 而劇中所影射的電信業競爭更激烈，每 102.5 人中僅 1 人能躋身高層，金部長的焦慮與企盼因此顯得格外真實。 所長更指出，如果金洛洙年紀在55歲上下，很可能即便升上高管也要在3年內退休。

劇集之所以吸引大量 4050 世代觀眾，是因為它呈現的不是英雄旅程，而是最普通的生活拚搏，堪稱中年人的生存實境節目。 劇情拋出現代社會隱性要求的種種標準，引人思考家庭、工作與幸福的意義，以及人生真正重要的所在。



柳承龍細膩詮釋矛盾大叔：外表強硬、內心極度依賴家人

金部長愛嘮叨、老派、愛比較，但其實脆弱、迷惘又心酸; 他想成為好爸爸、好丈夫，卻看不到兒子的夢想和妻子的決心; 他努力工作生活，卻逐漸被時代甩在後頭，感到孤立無援。 劇中金部長被工廠員工排擠、煮好泡麵卻跌落地板的一幕，讓人即便不認同他的做派，也不禁感到心酸。

金部長一向擺出積極強硬的態度，和下屬出差時才酒後吐真言：「我無法忍受回到家空無一人的孤獨，守護家人其實是守護我自己。」這段獨白道出了典型韓國父親的心境：外表堅強，實則內心焦灼、依賴家庭。



最新劇情更沉重：金部長面臨人生最艱難的一擊

隨著劇情推進，金部長的考驗愈加殘酷。 本社要求他在地方工廠選出 20 名要被裁掉的員工，這將成為他重返本社的最後機會，卻也會讓他成為眾人厭惡的管理者，甚至承受良心煎熬。

究竟，金部長是否會解僱20名工廠工人、揮出絕境翻身的「本壘打」，以及工廠班長李周英（鄭恩彩 飾）會做出怎樣的決定，有待本週末更新的第7、8集揭曉。



