熱門韓劇《金部長的夢想人生》終映感想公開！柳承龍一家三口真情告白：「再一次思考了家人的意義」

JTBC 熱門韓劇《金部長的夢想人生》在昨晚迎來大結局，三位主演柳承龍（金洛洙 飾）、明世彬（朴夏珍 飾）、車強玧（金洙謙 飾）也向觀眾們送上最後的問候。



▼首先，以金洛洙一角代表著這個時代所有「金部長」的中年上班族悲歡，引發許多共鳴的【柳承龍】表示：「我們全心全意地投入拍攝。從導演到所有工作人員、演員們，在不算短的時間裡，我們傾注了所有熱情到無法再做一次的程度。每當感受到這份心意傳達到觀眾時，本該由我們給予大家鼓勵與慰藉，反而覺得自己得到了更大的安慰與禮物，感到深深的充實。大家細膩而溫暖的反應，每一個都成為了巨大的力量。真心感謝大家給予了滿滿的愛與應援。」



他接著說：「希望《金部長的夢想人生》能成為一部讓大家在生活中，至少能再次思考『最珍貴的價值是什麼』的作品。雖然追求和實現既定的價值觀很重要，但我更希望你們能從中獲得智慧，以溫暖的心和靈活的心態為下一步做好準備。也希望大家能藉此再一次回望與自己看著同一個方向——牽著手一起前行的家人、同事、朋友等周遭這些珍貴的人們。」



▼以金洛洙的妻子朴夏珍、一位兒子的母親角色，引發無數主婦共鳴的【明世彬】表示：「飾演夏珍這個既奇幻又真實的角色，我從她對家庭的悉心照料以及即使身處中年危機也依然堅定不移地重新開始的決心中學到了很多。」



她也說：「能與曹鉉卓導演，以及柳承龍、車強玧等優秀演員合作，真的非常感謝。希望觀眾們也能透過夏珍這個角色獲得力量，感謝大家喜愛《金部長的夢想人生》。」

▼兩人的兒子金洙謙展現出了年輕一代在努力尋找未來方向的同時，充滿困惑、矛盾衝突的【車強玧】則表示：「真的很感謝像家人一樣帶領我的柳承龍、明世彬前輩，以及在現場給予我強烈支持的導演、編劇。透過飾演金洙謙，能在與兩位前輩共同構成『家人』這個圍籬的環境下演戲，覺得非常榮幸也很幸福。」



他還說：「演金洙謙的過程中，再一次思考了家人的意義，作為生活在這個時代的年輕人，也得以領悟許多寶貴的體驗。雖然前路無法預見，卻仍努力碰撞、破碎、跌倒、再站起來，尋找屬於自己的道路的所有洙謙們，我想向你們應援，也真心感謝至今收看本劇的所有觀眾。」



就這樣，柳承龍、明世彬、車強玧以真摯的最後問候撫慰離別的惆悵，韓劇《金部長的夢想人生》也收穫了相當好的口碑，演活「金部長」的柳承龍更再次證明了自己值得觀眾信賴的堅強演技實力。



