《宇宙Marry Me？》收視破新高9.1%完美落幕！崔宇植×庭沼珉用「假新婚→真命運」寫下浪漫最終章

（雷）昨晚 Disney+ X SBS 熱門韓劇《宇宙Marry Me？》第12集大結局中，金宇宙（崔宇植 飾）與柳美里（庭沼珉 飾）的超強CP感牽動著觀眾們的情緒，攜手克服了無數危機，確認了彼此堅定的愛情，最終步入婚姻，迎來了眾所期待的Happy Ending！！

最終回以最高收視 10.3%、全國 9.1%，再次刷新自身最高收視，並守住同期時段 1 位、週六迷你劇整體 1 位，畫下圓滿句點。（以尼爾森韓國為基準）



前任金宇柱（徐范俊 飾）最終計畫落空，百貨公司的法務團隊警告他「將以誹謗和妨礙經營為由提起訴訟。只要提及公司，就會追究其造成的業務損失。」美里也勸他放下過去，帶著美好的回憶繼續生活吧，兩人最終順利離婚。



宇宙的奶奶高弼碾（鄭愛利 飾）得知了宇宙與美里的「假新婚」以及美里的離婚事實後，又因工作忙碌，呈現出宇宙與美里似乎變得疏遠的樣子。美里誤會奶奶反對兩人的交往，但其實宇宙是在等待奶奶的允許。宇宙把奶奶作為許可象徵的玉戒指交給美里，並求婚說：「美里小姐，妳願意和我結婚嗎？」美里稍微停頓後答應：「好啊」，接受了求婚，讓人忍不住會心一笑。



在播出的最後，宇宙與美里以小型婚禮接受家人和朋友的祝福，畫上完美幸福的Happy Ending。像命運的玩笑般相遇，最終成為命中注定伴侶的兩人，過往畫面一幕幕掠過。接著，美里的旁白：「我真心渴望的，是無論我呈現哪種模樣都愛著我的那唯一的人。」以及宇宙的旁白：「當悲傷與孤獨像海嘯般襲來時，也曾迷失徬徨，但那些所有時間，也許都是正朝著妳走去的路。就像繞了很長時間後終於相遇的約定一樣。」、「我愛妳」、「我也愛你」，望著彼此幸福的微笑著，留給觀眾們深深的餘韻。



特別是在《宇宙Marry Me？》中，崔宇植與庭沼珉的化學反應格外突出。以比真實更令人心動的假新婚撩動觀眾後，自從公開兩人是命中注定的敘事後，更誘發觀眾的投入，帶來無比悸動與令人鼻酸的感動。



崔宇植展現了「浪漫喜劇之王」的威嚴。他完美詮釋了「純情富二代」金宇宙外冷內暖的魅力，用毫不猶豫的直進行動無限刺激觀眾們的心。特別是在喜歡的人面前無法隱藏的滿滿愛意的眼神演技，更讓人不自覺沉浸在劇中。庭沼珉同樣展現了「浪漫喜劇女王」的真面目。她把搞笑場面演得可愛又討喜，只是看著就會微笑；在情感演技上也展現了無可取代的吸引力，給人特別多的好感。



此外，《宇宙Marry Me？》在克服危機的過程中帶來爽感十足的「蘇打感」與滿滿地多巴胺。首集美里向宇宙求婚，以超乎預期的超高速展開留下深刻印象，將宇宙與美里的浪漫主線、以及圍繞明恂堂的事件主線，用快速且緊密的方式展開，令人忍不住連連讚嘆，全 12 集現在皆可透過 Disney+ 一次追完啦！



