又有反派人物登场！金荣在特别出演《宇宙MARRY ME?》，将与「姑丈」金英敏联手！

希望坏人的部分不要演太长啊！想看宇宙和美里谈恋爱！

《宇宙MARRY ME?》讲述为了死守「豪华新婚房」大奖的两位男女展开甜蜜又惊险的90天「假结婚」的浪漫喜剧。金宇宙（崔宇植 饰）和柳美里（庭沼珉 饰）的化学反应受到许多观众的喜爱。



而演技派演员金荣在也将在第7集特别出演，饰演「大卫・李」一角。他饰演的大卫・李与张韩求（金英敏 饰）联手后，积极利用自己的强大影响力动摇「明恂堂」的人物，他的登场将成爲《宇宙Marry Me？》后半部的另一个变数，预计会展现更加紧凑的剧情发展。



在第6集中，敏静（尹智敏 饰）与张韩求在通话中亲密地叫「亲爱的」暴露出隐秘的关系，他们僞造J顾问公司的支付文件场面也被公开，给观众带来冲击。接著，叫他爸爸的儿子和三个人的全家福登场，竟然外遇又有小孩？姑丈节制的表情和从容的语气中展现隐藏的野心，一开始看起来就不是什么好人！他会给「明恂堂」带来什么样的影响？是否会陷害金宇宙？如果老婆金薇娟（白智媛 饰）和儿子张应秀（高健汉 饰）知道他秘密会发什么变化？



【Disney+独家上线】每周五六10:30pm上架

