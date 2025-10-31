【韓網熱門】車銀優現身APEC峰會，軍裝路透照帥到不真實！網：國寶去慶州很合理XD

30日，現役軍人、歌手兼演員車銀優身著軍裝出現在慶州某酒店大廳，影片迅速在網路上流傳，超高顏值氣場接連引發驚呼！

韓國國防部透露，陸軍一等兵李東敏（車銀優本名）所在的國防部軍樂隊，將為今晚於慶州舉行的APEC領袖峰會正式歡迎晚宴提供支援。 據政府相關人士透露，車銀優將擔任本次晚宴文化公演的主持人，他所屬的軍樂隊也將在宴會現場進行音樂演奏。

影片中，車銀優戴著一頂壓得很低的軍帽，棱角分明的五官和健碩的身材依然清晰可見。 車銀優於7月28日進入陸軍訓練中心，訓練期間被選為「中隊長訓練兵」，並作為訓練兵代表出席畢業典禮，引起了廣泛關注。



Tak pernah tak hensem la cha eunwoo ni pic.twitter.com/0PSE61OY1p — (@kwonnails) October 30, 2025

不僅車銀優，還有多名韓流藝人為本屆APEC峰會助力：BTS防彈少年團隊長RM於29日在APEC企業領袖高峰會發表演講，APEC宣傳大使、BIGBANG隊長G-Dragon則將於今晚（31日）在歡迎晚宴上獻唱。



此外，車銀優將於下月發行入伍前錄製的第二張迷你專輯《ELSE》，入伍前拍攝的電影《放飛旅行團》自上映以來票房一路走高，累計觀影人次逼近14萬人，榮登票房榜首。



韓國網友評論：

1. 銀優是國寶嘛，所以去慶州很合適

2. 哇，真的不是在拍電影、電視劇嗎？

3. 比例太誇張了，就算戴帽子遮臉，也還是帥氣滿溢

4. 不是都穿一樣的軍服嗎？ 為什麼只有車銀優看起來不一樣kkkk

5. 好看的人不管穿什麼、做什麼，都好看

6. 沒錯，車銀優就是新羅花郎

7. 像AI一樣，太不真實了

8. 用顏值為國爭光

9. 帥得讓人喘不過氣來，根本是不同種族啊

10. 第一次覺得手機屏幕會飄出香氣kkkk

11. 好像麵粉娃娃一樣（皮膚白皙）

12. 車銀優不只臉蛋，身材比例也是作弊級的，每次看到他全身照都會再次驚訝

13. 當兵初期大家都很瘦，現在看起來更像年輕時候了

14. 趕快退伍吧！

出處：https://theqoo.net/hot/3972397819

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞